NARDÒ – Foglia Manzillo: “Casarano forte e in salute”. L’ex Stranieri: “In rossazzurro due anni importanti”. Ingaggiati due under

Tra le tante sfide di cartello della ventiduesima giornata del girone H di Serie D, domenica il Giovanni Paolo II di Nardò sarà teatro del derby tutto salentino tra i padroni di casa e il Casarano di Dino Bitetto. Un match molto ostico per i granata, con Stranieri e compagni che proveranno a prolungare il momento positivo: “Sarà una partita sulla falsa riga del derby giocato due settimane fa contro il Taranto – analizza il tecnico del Toro, Antonio Foglia Manzillo -, affronteremo una squadra molto forte, che nel mercato di dicembre si è assicurata le prestazioni di un attaccante importante come Favetta, mantenendo per il resto l’impianto del girone d’andata. Nelle due gare giocate contro il Casarano, nonostante non si raccolto tantissimo, i ragazzi si son resi protagonisti di ottime prestazioni, sia in campionato che in Coppa, dove alla fine riuscimmo a passare il turno dopo i calci di rigore.

È vero che ad inizio campionato attorno al Casarano vi erano delle aspettative importanti – spiega Foglia Manzillo -, ma non va mai dimenticato che si tratta di una neopromossa e spesso in un campionato così duro si rischia di pagare dazio, soprattutto in una stagione in cui chi è davanti non perde un colpo; noi comunque affronteremo una squadra in salute, che nelle ultime undici partite ha perso in una sola occasione.

Per domenica – prosegue –, recupereremo sicuramente Natalucci, e cercheremo di avere a disposizione anche Spagnolo e Pantano, mentre dobbiamo ancora decidere chi giocherà al posto di Danucci, ma ad oggi abbiamo diverse soluzioni; purtroppo non si può giocare sempre con la stessa formazione e con lo stesso atteggiamento, molto dipende dall’avversario che si ha di fronte, domenica scorsa ad esempio per 55 minuti abbiamo fatto molto bene con le tre punte e quella – conclude – è una situazione che può riproporsi anche in altre situazioni”.

A seguire le parole di uno dei leader silenziosi di questo Nardò, vale a dire Pietro Stranieri, che domenica vivrà questo derby da grande ex: “Questo è un gruppo molto giovane ed in un certo senso io cerco di aiutare i ragazzi più giovani; fra di noi – racconta il difensore -, c’è una sana competizione, che ci aiuta molto a dare il massimo. La fascia di capitano nel derby? Per me sarebbe un onore, indossare la fascia in un club importante come Nardò non può che essere motivo d’orgoglio, ma al di là della fascia, cerco sempre di dare il massimo aiutando i miei compagni. A Casarano ho trascorso due anni importanti, grande società, grande piazza, grande tifo organizzato. Nonostante sia un ex però, vivo questa partita come tutte le altre. Marcare Favetta? Conosciamo tutti lo spessore di Favetta, ma ad onor del vero in questo campionato si affrontano sempre grandi attaccanti”.

Oltre all’arrivo del difensore classe 2001 Matteo Calabrese, il presidente Donadei, proprio in sede di conferenza, ha annunciato l’arrivo in prestito dal Lecce del centrocampista classe 2000 Fabrizio Angelini.