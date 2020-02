TERZA CATEGORIA/Maglie – Si chiude il girone d’andata con un anticipo al sabato: programma e arbitri dell’11 giornata

Anticipo di campionato questo pomeriggio tra TAF Ceglie Messapica e Presicce, gara valida per l‘undicesima giornata del torneo di Terza Categoria Maglie, ultima del girone d’andata. In palio c’è il titolo platonico di campione d’inverno con la capolista Melpignano favorita, avendo tre punti di margine sulle sue più immediate inseguitrici, Euro Sport e Amici Giallorossi.

Il programma e gli arbitri dell’undicesima giornata:

sab. h 15.30

TAF Ceglie Messapica-Presicce ADR: Ivano Damiano di Lecce

dom. h 15

Amici Giallorossi-Rinascita Ref.: Giacomo Moschettini di Lecce

Euro Sport Academy-Pol. Galatone: Riccardo Carluccio di Casarano

VS Torchiarolo-Melpignano: Salvatore Moschettini di Casarano

Virtus Morciano-FC Melissano: Stefano Notaro di Lecce

(riposa: GC Specchia)

–

CLASSIFICA: Melpignano 20 – Euro Sport Academy e Amici Giallorossi 17 – Rinascita Refugees e Presicce ADR 16 – Melissano 14 – VS Torchiarolo e Pol. Galatone 12 – Virtus Morciano 9 – TAF Ceglie Messapica 4 – GC Specchia 0.