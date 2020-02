CASARANO – Bitetto: “Nardò squadra difficile da affrontare. Noi in campo per fare risultato pieno”

Domani sarà il giorno del derby tra Nardò e Casarano, una sfida di grande importanza per entrambe le formazioni, con i roassazzurri di Dino Bitetto che proveranno a restare agganciati al treno playoff, contro una formazione, quella granata, reduce da ben nove risultati utili consecutivi.

“Abbiamo il dovere di dare continuità al risultato ottenuto domenica scorsa in casa – racconta Bitetto – , ci proveremo con tutte le nostre forze, pur essendo consapevoli di trovarci di fronte ad un avversario non facile da affrontare. Il Nardò arriva a questa partita con una serie di risultati utili dimostrando nelle ultime partite una buona levatura tecnica e di squadra.

L’unico indisponibile per la sfida di domani sarà Russo, fermatosi in allenamento, ma comunque qualcosa rispetto alle ultime uscite qualcosa potrà anche cambiare. So per certo, di poter contare su un gruppo di giocatori importanti che, faccio fatica a dover mandare in tribuna. Quella di domani – prosegue il tecnico delle serpi –, sarà una bella sfida, che finirà innanzitutto con la soddisfazione della gente che potrà assistere allo spettacolo in campo, di due squadre che sapranno esprimere tutto il loro valore perché, sia noi che loro, punteremo a fare risultato pieno; noi dal canto nostro – conclude -, giocheremo con lo spirito dello sportivo che vuole a tutti i costi raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”: