NARDÒ-FASANO – Un gol per tempo, il derby è biancazzurro. Brutta chiusura d’anno per il Toro

Brutta chiusura d’anno per il Nardò, sconfitto in casa dal Fasano con una rete per tempo. I granata mandano in archivio il 2024 con un solo punto nelle ultime tre partite. La notizia buona è che la distanza dalla zona rossa è ancora più che tranquillizzante. Vi si allontana il Fasano (quinto risultato utile consecutivo) che sale a quota 20, a +4 dall’Ugento e dalla zona playout.

Squadra decimata da infortuni e squalifiche per De Sanzo. Lunga la lista degli indisponibili: Mengoli, D’Anna, Piccioni, Davì, Munoz, De Crescenzo. Esordisce Trinchera, si rivede Addae dopo il lungo infortunio.

Dopo una prima fase di studio, il Fasano alza i giri del motore e sblocca il risultato con Corvino che inventa una diabolica parabola col pallone che termina la sua corsa sul palo lontano. Al 28′ ospiti in vantaggio. Il Fasano non accenna a rallentare, provando ad affondare ancora i colpi: alla mezzora ci prova Battista ma trova pronto De Luca. I granata si fanno vivi sul finale di tempo, sfiorando il pareggio due volte con Vrdoljak che prima si vede respingere l’incornata da Lombardo, poi colpisce il palo con un tiro in diagonale a Lombardo battuto.

Il Fasano non si scompone e continua a giocare e a difendersi con ordine e disciplina. Al quarto d’ora intervento decisivo di Onraita su Gatto che stava per colpire quasi a botta sicura verso la porta di Lombardo. Poi, alla mezzora, raddoppio ospite con un’azione personale di Mauriello che trova poca opposizione, conclusa con un rasoterra a fil di palo.

Finisce 0-2 con annessi fischi del “Giovanni Paolo II” all’indirizzo dei propri calciatori.

Alla ripresa, Nardò-Angri, Andria-Fasano.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 22.12.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 17

NARDÒ-FASANO 0-2

RETI: 28′ pt Corvino, 29′ st Mauriello

NARDÒ (3-5-2): De Luca; Delvino, Fornasier, Calderoni; Trinchera (7′ st Addae), Milli (18′ st Lucas), Vrdoljak (42′ st Ziello), Correnti, Montagna (18′ st Mazzotta); Maletic, Gatto (18′ st Piazza). All. De Sanzo.

FASANO (3-4-1-2): Lombardo; Tangorre, Onraita, Orlando; Mauriello, Ganci (10′ st Murgia), Penza, Ballatore (27′ st Capobianco); Battista (42′ st Signore), Corvino (27′ st Clemente); Losavio (32′ st Romano). All. Agovino.

ARBITRO: Romeo di Genova.

