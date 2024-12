CASARANO – Fuochi di fine anno a Ischia, prima vittoria per Di Bari. Pullman danneggiato nel pre-gara

Più che Natale, per il Casarano è Pasqua di resurrezione. I rossazzurri infatti, portandosi alle spalle un breve periodo di appannamento (sconfitta ad Andria e pari interno con il Gravina), “risorgono” sull’isola, rifilando ben otto reti all’Ischia, nonostante anche la disdicevole disavventura patita nelle ore che hanno preceduto la gara. Definirla gara gradevole è come abusare di un eufemismo, anche perché, pronti via, il Casarano è già in vantaggio con Cajazzo che appostato sul secondo palo, sfrutta al millesimo il perfetto assist di Opoola. Ma, a proposito di assist, il “re” della specialità, Nico Loiodice, non si fa pregare e, prima Malcore (7’ e 26’) e poi lo stesso Opoola (15’) concretizzano al meglio, i deliziosi suggerimenti del fantasista rossazzurro il quale entra a pieno e meritato titolo nel tabellino dei marcatori: al 45’ firma la sua prima rete su azione della stagione, poi al 29’ della ripresa una “perla” direttamente su punizione, altra specialità della casa, portando a sette le reti segnate col la maglia del Casarano.

Ma non finita, dopo circa due mesi di assenza, mister Di Bari (a proposito, convince sempre di più la nuova veste tattica che ha dato alla squadra) manda in campo Vincenzo Ferrara che, al 39’, su assist dello scatenato Cajazzo, fa salire sull’ottovolante il Casarano anche se, nel finale di gara si concede qualche distrazione e leggerezza di troppo subendo tre gol dall’Ischia.

In ogni caso i rossazzurri regalano e si regalano un sereno Natale (questo sì) in testa alla classifica a braccetto con Nocerina e Fidelis Andria.

Un proditorio atto vandalico è stato perpetrato da ignoti a danno delle vetrate del pullman del Casarano nel parcheggio, a poche decine di metri dall’hotel dove soggiorna la squadra a Ischia. L’increscioso quanto deprecabile episodio si è consumato tra le 9:00 e le 10:00, rilevato dall’autista e dai magazzinieri. Sul posto sono accorsi agenti della Digos e Carabinieri per i rilievi del caso.

SSD Ischia Calcio prende le distanze dagli autori dei danni provocati in mattinata al pullman del Casarano Calcio, parcheggiato nell’area pubblica a poca distanza dall’albergo che ospita la squadra salentina. Un atto incivile, inqualificabile, che stride con la politica societaria e di una intera isola che si fonda sul turismo e sull’accoglienza. Il presidente Pino Taglialatela e tutta la società esprimono massima solidarietà al Casarano Calcio per il danneggiamento subito dal proprio bus sociale.

