UGENTO-VIRTUS FRANCAVILLA – Ruiz allo scadere, estasi giallorossa. Esonerato Ginestra

I tifosi dell’Ugento troveranno un regalo con un grosso fiocco sotto l’albero di Natale. Cade la Virtus Francavilla al “Comunale” davanti ad un Ugento battagliero e determinato a vendere carissima la propria pelle. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i biancazzurri, tre punti di platino per la squadra di Mimmo Oliva che, nelle ultime quattro partite casalinghe, ha concesso solamente un pareggio al Fasano, battendo Palmese, Brindisi e, da ultimo, Virtus Francavilla. Cade anche Ciro Ginestra, esonerato nella tarda serata di ieri.

Oliva deve fare le capriole per stilare la formazione titolare, decimata da squalifiche (Teyou) e infortuni. In porta ci va il febbricitante Di Donato. Bedini, Amabile e Sanchez sono le novità dal primo minuto rispetto alla gara persa a Matera. Parte dalla panchina l’ultimo arrivato Ivan Regner, al terzo ritorno a Ugento. Attacco affidato alla cavalleria leggera Ancora-Sanchez. Ciro Ginestra, sull’altro fronte, conferma gli undici che hanno avuto la meglio sul Nardò secondo un 3-4-3 che vede, in prima linea, Sosa affiancato da Arrighini e Taurino.

La Virtus fa subito la voce grossa. Dopo due minuti, Sosa inaugura la sua lotta personale contro Di Donato: girata di testa, palla larga. Grossa chance per gli ospiti al 7’ quando un errato retropassaggio di De Santis viene intercettato da De Luca che spara forte sul primo palo, trovando l’opposizione di Di Donato, che si ripete poi sul tap-in di Arrighini. Sempre l’estremo di casa disinnesca in due tempi un’incornata di De Luca al 12’ e una di Sosa al 15’. L’Ugento tentenna, non riesce ad uscire palla al piede dai propri 30 metri, sfiancato dal pressing ospite. Doppia iniziativa biancazzurra attorno alla mezzora, prima con De Luca che sbuccia il tiro da corta distanza, poi con una velenosa punizione di Taurino bloccata da Di Donato con sicurezza. Chiusura difensiva da applausi di Amabile su contropiede innescato da una volata di Taurino. Ginestra, in panchina, è indiavolato coi suoi. Virtus sempre pericolosa in avanti e vicinissima al vantaggio a spiccioli dal riposo con uno stacco di Arrighini che colpisce la traversa piena.

La ripresa si apre sullo stesso copione: sulla prima azione, la Virtus reclama un rigore per un intervento di Bernardo su Latagliata che l’arbitro giudica regolare. Col passare dei minuti, però, i locali cominciano a prendere coraggio e alzano di qualche metro il proprio baricentro. Rigore reclamato anche in casa Ugento per una spallata di Lanzolla su Sanchez lanciato in porta: anche qui nessun intervento arbitrale. Al 12’ l’Ugento pareggia il conto dei pali con un destro a rientrare di Amabile che scheggia il legno alla sinistra di Cevers. Poi entra in scena Sirri e ne esce subito, giacché capace di prendersi due cartellini gialli nel giro di 30 secondi dal suo ingresso in campo: Virtus in dieci dal 17’ e gara ora in salita. L’ingresso di Regner aumenta l’autostima dei giallorossi che al 28’ vanno a un passo dal vantaggio quando Lanzolla salva quasi sulla linea un destro a botta sicura di Sanchez. La Virtus s’innervosisce e il suo gioco rispecchia il suo stato d’animo. Al 43’ il colpo di scena finale: rimessa laterale in zona d’attacco, spizzata di testa di Medina e palla per Ruiz che, con freddezza, fa secco Cevers da due passi. Esplode il “Comunale”. I sei minuti di recupero non porteranno nulla di buono per i biancazzurri che chiudono l’anno con una sconfitta inattesa sul campo di una matricola che lotta per salvarsi. Oro colato per i ragazzi di Oliva che passeranno delle serenissime feste di fine anno in preparazione del nuovo impari scontro del 5 gennaio contro la Nocerina. La Virtus, invece, andrà a far visita al Manfredonia.

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

domenica 22.12.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 17

UGENTO-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

RETI: 43′ st Ruiz

UGENTO (3-5-2): Di Donato; Bernardo (47’ st Lezzi), Martinez, De Santis; Bedini (45’ st Granicelli), Grisley, Amabile (20’ st Regner), Ruiz, Romano (33’ st Inguscio); Sanchez, Ancora (37’ st Medina). A disp. Iacovino, Mariano, Amico, Scarlino. All. Oliva.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-3): Cevers; Lanzolla, Allegrini, Russo (14’ st Sirri); Costantino, Bolognese, De Luca (33’ st Gjonaj), Latagliata; Arrighini (14’ st De Angelis), Sosa (39’ st Spavone), Taurino (25’ st Marconato). A disp. Bertini, Ceesay, Piccolo, Cipolletta. All. Ginestra.

ARBITRO: Calzolari di Albenga.

NOTE: ammoniti Ancora, Amabile, Ruiz (U), Latagliata, Russo, Sirri, De Luca, Sosa (VF). Espulsi: al 17’ st Sirri (VF) per doppia ammonizione; al 29’ st Ceesay (VF) per proteste, dalla panchina. Rec. 1’ pt, 6’ st.

