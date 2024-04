NARDÒ-FASANO – Cinquina granata che vale il quarto posto in solitario

in foto: l'esultanza granata in uno dei 5 golcopyright: Coribello/SalentoSport

Tutto facile per il Nardò che rifila una sonora cinquina al Fasano, il cui approccio alla gara è da dimenticare. La vittoria vale ai granata un balzo in classifica al quarto posto in solitario, complice anche il pari interno del Casarano contro il Gallipoli. Il Fasano, invece, si avvicina pericolosamente alla zona playout.

Parte a mille la squadra padrone di casa che domina sulle fasce. Al 12′ è già uno a zero Nardò: cross al centro di Guadalupi, tocco di un difensore ospite su cui Lazar si oppone ma non definitivamente, De Giorgi coglie al volo l’occasione per firmare la rete del vantaggio. Ospiti pericolosi al 18′ con una punizione di Battista che colpisce la traversa. Poi è monologo granata: al 30′ D’Anna calcia a giro ma sfiora la traversa. Addae è decisivo nell’intercettare un rasoterra di Battista al 34′, poi è raddoppio Nardò al 42′ con un contropiede promosso da D’Anna e finalizzato da Guadalupi. Prima del riposo arriva la mazzata per il Fasano: Dammacco prende palla e, da posizione decentrata, infila ancora Lazar per il 3-0 Toro.

Gara ormai senza mordente al “Giovanni Paolo II” e Nardò che affonda altre due volte. La prima, al 5′, con Dammacco, il cui tiro s’infila all’incrocio dei pali; la seconda, al 12′, quando l’arbitro fischia la massima punizione per fallo di Barellini su D’Anna: dal dischetto è lo stesso D’Anna a battere Lazar per la quinta volta. Il Fasano va a caccia del gol della bandiera ma Viola si distende bene sulla girata di Losavio. Sull’altro fronte, Lazar evita il 6-0 rintuzzando un tiro da corta distanza di Ceccarini.

Finisce 5-0 e per il Nardò sono tre punti che valgono tanto, anche per il morale. Domenica prossima, trasferta sul campo della Gelbison. Il Fasano, invece, riceverà la visita dell’Angri.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 07.04.2024, ore 15

Serie D/H 2023/24, giornata 30

NARDÒ-FASANO 5-0

RETI: 12′ pt De Giorgi, 42′ pt Guadalupi, 45′ pt e 6′ st Dammacco, 12′ st D’Anna rig.

NARDÒ (4-3-3): Viola; De Giorgi (32′ st Cellamare), Lanzolla, Gennari, Di Benedetto; Ceccarini, Addae (15′ st Mariani), Guadalupi; Ciracì (19′ st Russo), Ferreira (32′ pt Dammacco), D’Anna (39′ st Enyan). All. Costantino.

FASANO (4-2-3-1): Lazar; Manfredi (30′ st Caragnuolo), Pambianchi (1′ st Barellini), Aprile, Esposito; Lezzi (18′ st Lorenzo), Ganci; Battista, Melillo (10′ st Losavio), Calabria; Persano (10′ st Dorato). All. Tiozzo.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

