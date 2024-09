NARDÒ – Esordio vittorioso ad Angri, Vrdoljak e Maletic lanciano il Toro verso i primi tre punti stagionali

Esordio vittorioso in campionato per il Nardò sul campo dell’Angri che, sotto di tre reti, riesce quasi a completare la rimonta nella ripresa. Il Toro, però, tiene duro sino alla fine, difendendo l’ultimo gol di vantaggio rimasto, e porta a casa tre punti che sono un’iniezione di fiducia dopo il disastroso match di Coppa Italia.

Salentini subito aggressivi dopo il fischio d’inizio e al minuto 11 è già vantaggio ospite: punizione spiovente di D’Anna dalla trequarti, nella mischia spunta Vrdoljak che mette dentro il gol dello 0-1. L’Angri non riesce a reagire e il Nardò controlla bene il gioco. Da metà tempo in poi, l’Angri si fa più pericoloso e colleziona azioni nell’area avversaria: prima con Tandara, palla in angolo; poi con Puca, che spara alto; al 40′ con Messina, colpo di testa fuori misura. Al riposo è 0-1.

Succede di tutto nella ripresa: Messina fallisce una buona occasione in area granata e il Nardò affonda per la seconda volta con Maletic, ex di turno, quando ancora non è passato un minuto; ancora Maletic, dopo altri due minuti, manda la squadra di De Sanzo sullo 0-3. L’Angri è sul punto di andare al tappeto ma ci pensa Tandara a riaccendere le speranze di rimonta al 6′, con un fendente che si infila alle spalle di De Luca: 1-3; il “Novi” spinge i propri calciatori e l’Angri trova anche il gol del 2-3 al 21′ con Messina. Sarà, però, l’ultimo spunto di cronaca della gara, giacché il Nardò stringe i denti e le maglie e difende il minimo vantaggio sino al triplice fischio.

Domenica prossima, esordio casalingo contro il Matera.

—

IL TABELLINO

Angri (SA), stadio “Novi”

domenica 08.09.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 1

ANGRI-NARDÒ 2-3

RETI: 11′ pt Vrdoljak (N), 1′ st e 3′ st Maletic (N), 6′ st Tandara (A), 21′ st Messina (A)

ANGRI (3-5-2): Viscovo; Pica, Ciriello, Severino (25′ st Kljajic); Vogiatzis, Pappalardo (15′ st Spunticcia), Selvaggio (15′ st Gaeta), Rondinella (1′ st Petricciuolo), Gargiulo; Tandara, Messina. All. Scorsini.

NARDÒ (4-4-2): De Luca; Vrdoljak, Davì, Correnti, Delvino; Milli, Calderoni, D’Anna (48′ st Gianfreda), Ciracì (20′ st Munoz); De Crescenzo (43′ st Montagna), Maletic (20′ st Gatto). All. De Sanzo.

ARBITRO: Iudicone di Formia.

RISULTATI E CLASSIFICA