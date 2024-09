UGENTO – D’Agostino trova il jolly a tempo quasi scaduto, sconfitta a testa alta sul campo della Nocerina

foto: i titolari scesi in campo ieriph: US Nocerina Calcio

Sconfitta con onore per l’Ugento nell’esordio in Serie D, battuta soltanto nei minuti finali dalla corazzata Nocerina.

Match subito in salita per i salentini: al 5′ un fallo di mani di Iborra nella propria area di rigore viene punito con un penalty. Dal dischetto è ancora super Di Donato che, come nel match di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla, respinge il tiro dell’avversario – nel caso, D’Agostino – salvando la sua porta dalla capitolazione. L’Ugento prende coraggio e comincia ad affacciarsi nella metà campo avversaria, costruendo un paio di buone occasioni sventate dalle mani di Wodzicki. Per la Nocerina si fa vivo Basualdo che, di testa, insidia la porta di Di Donato, mentre per l’Ugento Jimenez impegna un paio di volte il portiere avversario. A un soffio dal riposo, Nocerina vicina al vantaggio con Ferrari che colpisce la traversa.

Nella ripresa la Nocerina avanza il suo baricentro ma il suo possesso palla prolungato non dà grossi grattacapi agli avversari. L’unica emozione della ripresa arriva a cinque minuti dalla fine: D’Agostino riceve palla, prende la mira e, dalla distanza, fulmina Di Donato, infilando l’angolino. Per l’Ugento non c’è più tempo per reagire e il triplice fischio sancisce la prima sconfitta in campionato ma conferma la buona struttura fisica e tecnica della squadra di Oliva, che esce dal campo decisamente a testa alta.

Domenica prossima, sfida casalinga contro l’Angri.

—

IL TABELLINO

Nocera Inferiore (SA), stadio “S. Francesco d’Assisi”

domenica 08.09.2024, ore 16

Serie D/H 2024/25, giornata 1

NOCERINA-UGENTO 1-0

RETI: 40′ st D’Agostino

NOCERINA (4-3-3): Wodzicki; Padalino (32′ st Fraraccio), Silvestri, Sparandeo, Tempre; Cristiani, Basualdo (20′ st Provenzano), Faiello; Vono (14′ st Gerbaudo), Ferrari (48′ st Grandis), D’Agostino (44′ st Ramla). All. Novelli.

UGENTO (4-3-3): Di Donato; Simos (37′ st Mariano), Iborra, Martinez, Romano; Grisley, Romero, Ruiz; Jimenez, Baietti, Ancora (14′ st Sanchez). All. Oliva.

ARBITRO: Pica di Roma 1.

NOTE: al 5′ pt Di Donato (U) respinge un rigore di D’Agostino (N). Ammoniti: Padalino, D’Agostino (N), Jimenez, Martinez (U).

