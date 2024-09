CASARANO – Basta un rigore di Loiodice per piegare il Costa d’Amalfi e cominciare bene la stagione

Un rigore di Loiodice basta al Casarano per piegare il Costa d’Amalfi e per partire col piede giusto nel campionato di Serie D 2024/25.

Tre punti per partire con il piede giusto in un torneo dalle mille insidie. Il Casarano, nonostante la notevole mole di gioco sviluppata, soprattutto nella prima frazione di gioco, e le non poche occasioni da gol create, è costretto ad “accontentarsi”. E pure l’abbrivio della gara del Casarano è arrembante quanto promettente. Il caldo torrido e l’afa non sembrano impensierire minimamente i rossazzurri che, soprattutto nei primi 10’, recitano a soggetto un monologo devastante per gli avversari e culminato con il gol, su rigore (9’) procuratosi dallo stesso Loiodice che trasforma impeccabilmente. La reazione dei costieri è sterile, un solo tiro (23’) di Maione a fil di palo, poi solo e sempre Casarano con le occasionissime di Ferrara, tiro di poco al lato, di Loiodice (28’) e il gol in fuori gioco di Malcore (34’ colpo di testa) su imbeccata di un ispiratissimo Loiodice.

Com’era facilmente intuibile nella ripresa i ritmi calano sensibilmente, l’afa del “Capozza” taglia le gambe e annebbia le idee. Bisogna attendere il 23’ per assistere ad una doppia occasione da gol del Casarano con il portiere campano Manzi abile a respingere i tiri a ripetizione di Opoola e Perez. Poi normale amministrazione fino al fischio finale. Instancabile invece la coloratissima Curva nord che ha sospinto e sostenuto i rossazzurri per tutti i 97’.

Domenica prossima, prima trasferta stagionale sul campo della Real Acerrana.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “Capozza”

domenica 08.09.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 1

CASARANO-COSTA D’AMALFI 1-0

RETI: 9′ pt rig. Loiodice

CASARANO (4-2-3-1): Fernandes; Martinenko, Guastamacchia, Morales, Pinto; Cerutti (27′ st D’Alena), Logoluso; Opoola (29′ st Valentino), Ferrara (38′ st Versienti), Loiodice; Malcore (20′ st Perez). All. Laterza.

COSTA D’AMALFI (3-5-2): Manzi; Esposito, Mansi (35′ st Filogamo), Russo, Massa, De Sio (7′ st Apicella); Celia, Donnarumma, Proto (16′ st Martinelli); Mauri (17′ pt Fierro, 27′ st Fiele), Maione. All. Proto.

ARBITRO: Gervasi di Cosenza.

