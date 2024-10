NARDÒ – Due minuti di follia portano i tre punti sulla strada di Andria

Seconda sconfitta consecutiva e terza stagionale per il Nardò che cede il passo alla Fidelis Andria che infila il secondo successo in serie (e in assoluto) dopo l’approdo in panchina di mister Scaringella. A pesare sull’esito dell’incontro è stata, senza dubbio, l’espulsione di Davì, quando mancavano meno di dieci minuti al riposo.

I presupposti non sono incoraggianti per il Toro che, dopo pochi minuti, rischia di autoprocurarsi lo svantaggio dopo un rinvio di De Luca che colpisce l’attaccante ospite Da Silva, col pallone poi salvato da Davì proprio sulla linea della sua porta. Lo stesso De Luca è attento su una sberla di Risolo dalla distanza ma il Nardò fa una gran fatica a produrre gioco, denotando poca sostanza dalla trequarti avversaria in avanti. Al 35′ il secondo errore di distrazione della difesa granata che stavolta costa molto caro: Davì temporeggia palla al piede e la perde dopo l’attacco di Kragk, uno-due con Da Silva e palla alle spalle di De Luca per lo 0-1 ospite. Il Nardò prosegue a farsi male da solo: passano due minuti dal gol di Kragl e Davì riceve un rosso diretto per aver bloccato con le maniere forti Da Silva lanciato in porta.

Pur essendo in dieci uomini, il Nardò non si demoralizza e gioca un discreto avvio di ripresa. La mazzata, però, arriva al 17′ col raddoppio ospite di Da Silva, bravo nel mandare il pallone all’incrocio con un tiro da fuori area. È il gol che affossa la partita e le speranze neritine perché la Fidelis Andria amministra con saggezza il pallone sino alla fine, facendo trascorrere il cronometro senza grossi pericoli e sfruttando appieno la superiorità numerica.

Il Nardò resta fermo a quota 10 punti, tallonato da Angri, Andria e Francavilla, tutte vittoriose. Mercoledì, gara da non fallire sul campo del Manfredonia, penultimo in classifica.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 20.10.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 7

NARDÒ-F. ANDRIA 0-2

RETI: 35′ pt Kragl, 17′ st Da Silva

NARDÒ (3-5-2): De Luca; Delvino, Davì, Calderoni; Munoz (30′ st Milli), Vrdoljak, Addae, Correnti, De Crescenzo (37′ st Montagna); Maletic, Piazza (40′ st Pinto). All. De Sanzo.

F. ANDRIA (3-4-2-1): Esposito; Bonnin, Ferrara, De Rosa; Rotondi, Cancelli (43′ st Gladestony); Risolo, Babaj (40′ st Ceccanti); Fantacci (25′ st Lamonica), Kragl (37′ st Felleca); Da Silva (30′ st Marsico). All. Scaringella.

ARBITRO: Tassano di Chiavari.

NOTE: espulso Davì (N) al 37′ pt per aver interrotto una chiara occasione da gol.

