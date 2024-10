CASARANO – Finale da brividi a Matera, Perez e Saraniti firmano il sorpasso sul filo di lana

Con un finale da incorniciare, il Casarano prima agguanta e poi sorpassa in extremis il Matera staccandolo in classifica, tenendo il passo della Palmese e accorciando le distanze dalla seconda piazza occupata dalla Virtus Francavilla, ospite al “Capozza” tra due giorni.

Eppure, sino all’85′, sembrava che i rossazzurri dovessero incasssare la prima sconfitta stagionale che stava maturando per via del gol di Citro, arrivato dopo 15 minuti di gioco dopo che Brahja aveva miracolosamente salvato la sua porta dai tentativi di Saraniti, Opoola e Logoluso. Incassato il gol dell’ex il Casarano non riesce a imbastire una reazione degna di nota andando al tiro solamente con Loiodice, alto sulla traversa, e reclamando un rigore per un presunto fallo di mani in area di Cipolletta.

Il Casarano cambia atteggiamento nella ripresa trovando la via del gol con Saraniti al 6′, rete poi annullata per fuorigioco, e sciupando una buona occasione con Opoola al minuto 8. La gara cambia decisamente al 10′ quando il materano Sicurella si vede sventolare in faccia il secondo giallo di giornata per simulazione. Il Matera non si scoraggia e, anzi, minaccia la porta difesa da Fernandes con un colpo di testa di Infantino. Casarano sfortunato al 19′ quando Loiodice, su punizione, colpisce in pieno il palo, poco prima di una girata larga di Saraniti. A nove dalla fine il portiere di casa interviene, ancora una volta con tempismo, sullo stesso Saraniti ma i colpi di scena devono ancora arrivare. Mancano cinque minuti quando Ganfornina scodella al centro un invitante cross che Perez trasforma nel gol dell’uno pari. I rossazzurri, con un uomo in più, affondano i colpi a caccia della vittoria: la sfiorano al 43′ quando Malcore allarga troppo la mira su ottimo servizio di Loiodice ma la agguantano proprio al 49′ con Saraniti, ancora una volta imbeccato da un traversone di Ganfornina, l’uomo che ha camiato il volto del match. In occasione del gol dell’1-2 proteste del Matera per un presunto fallo in attacco: ne fa le spese Cipolletta, mandato negli spogliatoi in anticipo di qualche secondo rispetto al triplice fischio del signor Tedesco della sezione di Battipaglia.

Vittoria di carattere per i ragazzi di Laterza, assente in panchina per squalifica, che vale un’abbondante iniezione di fiducia in vista del big-match casalingo di mercoledì contro la Virtus Francavilla.

—

IL TABELLINO

Matera, stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”

domenica 20.10.2024, ore 15

Serie D/H 2024/25, giornata 8

MATERA-CASARANO 1-2

RETI: 15′ pt Citro (M), 40′ st Perez (C), 49′ st Saraniti (C)

MATERA (3-5-2): Brahja; Pirola, Cipolletta, Russo; Bello, Sicurella, Berardocco, Minnocci (37′ st Sirimarco), Casiello; Citro (25′ pt Incerti), Infantino (25′ st Burzio). All. Ciullo.

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Rizzo, Morales, Pinto (18′ st Malcore); Teijo (32′ st Ganfornina), Cerutti (9′ st Perez), Logoluso (30′ st D’Alena); Opoola (9′ st Valentino), Saraniti, Loiodice. All. Lentini (Laterza squalificato).

ARBITRO: Tedesco di Battipaglia.

NOTE: Espulsi al 10′ st Sicurella (M), al 50′ st Cipolletta (M), entrambi per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA