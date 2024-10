LECCE – Gotti: “Gara-incubo. Chiedo scusa ai tifosi, ma io non mollo”

LA conferenza stampa post Lecce-Fiorentina di Luca Gotti si è fatta attendere quasi due ore. Al triplice fischio c’è stato un confronto tra dirigenza, squadra e staff tecnico. Gotti ha chiesto scusa a tutti e ha affermato di non aver nessuna intenzione di mollare. Le sue parole.

“Chiedo scusa per il ritardo. Dopo la partita abbiamo avuto modo di discutere prima nello spogliatoio, senza soffermarsi troppo a caldo, poi con la dirigenza per cercare di ragionare, senza prendere in considerazione ulteriori scenari. Se mi farò da parte? Domanda da fare ad altri, ho tutta la voglia di continuare. In settimana abbiamo fatto tutto nella direzione giusta e pensavamo potesse uscire tutt’altra gara. Abbiamo avuto un buon avvio ma c’è stato un fuoco di paglia, è andato tutto male e non si prendono dei gol così, la partita si è trasformata in incubo, forse è stato il risultato più penalizzante della mia carriera. Chiedo scusa ai tifosi con la promessa di mettere tutto quello che c’è a disposizione e cercare soluzioni e una via migliore. Questa squadra è diversa rispetto allo scorso anno e devo portare delle soluzioni, dobbiamo ancora trovare la quadra e lavorarci per riuscirci quanto prima. A inizio anno ho accettato questa sfida per la terza salvezza consecutiva che sarebbe un miracolo perché bisogna fare i conti con la realtà. Lo sapevo in estate quindi non ho nessuna intenzione di mollare e voglio continuare a provarci. Il gol? Pensando all’idea di cercare il gol ne ho presi sei, anche cambiando modulo. Dobbiamo prima trovarci meglio in campo per poi andare alla ricerca della soluzione del gol”.