LECCE – Sticchi Damiani: “Mi assumo le mie responsabilità ma ciò sia da stimolo verso tutte le altre componenti”

Nonostante la batosta subita dalla Fiorentina, non si è sottratto ai microfoni dei giornalisti il numero uno del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che ha auspicato maggior sforzo da parte di tutti per uscire dal tunnel in cui si è infilato il Lecce, ormai da diverse settimane.

“È stata una brutta partita, molto pesante, che ci lascia un profondo dispiacere, aggravata dall’averla giocata in dieci per oltre un tempo e contro una formazione in grandissima forma. Lascio a voi le analisi, io mi assumo le mie responsabilità, specialmente nei momenti difficili come questo e come sempre ho fatto in questi sette anni. Non mi tiro indietro ma spero che ciò dia stimolo a tutte le componenti per cercare di fare il meglio per aiutare il Lecce e indirettamente anche me per uscire da questa situazione grave che oggi mi è dispiaciuta particolarmente. Mi aspetto quindi che tutte le componenti facciano più del massimo per aiutarci a uscire da questo momento. Ritengo che mister Gotti abbia l’intelligenza e la forza per aiutarci a uscire da questa situazione così difficile”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)