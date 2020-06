NARDÒ – Donadei sul Consiglio federale: “Denegata giustizia, attendiamo l’ufficializzazione per tutelarci coi nostri legali”

C’è amarezza in casa Nardò per gli esiti del Consiglio federale odierno che ha accettato la proposta di delibera della Lega Nazionale Dilettanti. Tale proposta, in soldoni, implica la retrocessione del Nardò in Eccellenza. Si attende l’ufficializzazione da parte della Lnd che dovrebbe avvenire nella giornata di giovedì, quando si riunirà il Direttivo. Il club granata, però, si prepara alla battaglia legale per ottenere giustizia.

Questa la reazione del presidente del Nardò Calcio, Salvatore Donadei: “C’è molto sconforto e delusione, grandissima amarezza per una soluzione profondamente ingiusta, questo nel massimo rispetto delle istituzioni. Il Consiglio federale ha ratificato una proposta che va nella direzione di una denegata giustizia. Il nostro stato d’animo non è dei migliori, noi abbiamo tenuto una linea coerente per far sì che la proposta della Lnd non arrivasse sul tavolo del Consiglio federale o per fare in modo che ci fosse un ravvedimento da parte del Consiglio stesso. Ciò non è avvenuto, noi abbiamo continuato a mantenere la nostra linea e una volta che sarà ufficializzata la classifica definitiva, comincerà il lavoro dei nostri avvocati, Edoardo Chiacchio e Lucia Bianco, a cui abbiamo dato mandato per tutelare la posizione del Nardò in ogni sede”.