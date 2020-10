NARDÒ – (ANNULLATO) Derby col Casarano a porte chiuse e in streaming, Donadei: “Senza pubblico non è calcio”

Domenica, da calendario, dovrebbe giocarsi l’attesissimo derby Nardò-Casarano, che, in altre circostanze, avrebbe gremito gli spalti del “Giovanni Paolo II”.

Se si dovesse giocare, atteso che il Casarano, ieri, ha dichiarato la positività di due suoi tesserati, lo si farà a porte chiuse. “Senza pubblico non è calcio – afferma, in merito, il presidente del Nardò, Salvatore Donadei -. Abbiamo dimostrato come, contro la Puteolana, in maniera diligente e civile, sia stato rispettato il distanziamento e le regole di afflusso e deflusso dallo stadio. Cinquecento persone hanno avuto modo di assistere, in assoluta sicurezza e in modo impeccabile, alla partita di calcio. La logistica del ‘Giovanni Paolo II’ permette la fruizione in totale affidabilità, benché con capienza ridotta, ma si è preferito fare dietro front per tutti”.

Il numero uno granata, poi, comunica che “Ci stiamo attrezzando per la visione in streaming sui canali della società, ma sicuramente non è la stessa cosa“.

Aggiornamento delle ore 13: il derby Nardò-Casarano è stato rinviato a data da destinarsi.