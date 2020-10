DILETTANTI – Allenamenti, un chiarimento che non chiarisce granché

Il Question Time di ieri non ha chiarito granché. Restano in ballo ancora dubbi interpretativi sulla possibilità, per i club calcistici di livello regionale (dall’Eccellenza alla Seconda Categoria), di poter effettuare – o meno – sessioni di allenamenti individuali, atteso che i campionati resteranno fermi almeno sino al 24 novembre prossimo.

La Lnd Puglia, come anche tutti gli addetti ai lavori, attendono chiarimenti sul punto in questione (art. 1, comma 9, lett. e), f) e g) dell’ultimo Dpcm) che, né le Faq presenti sul sito ufficiale del Ministero dello Sport, né altro, hanno ancora spiegato con necessaria precisione.

Nel frattempo, sempre la Lnd Puglia, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte della Federcalcio, consiglia (nota di ieri, 28 ottobre) a tutte le società affiliate di sospendere gli allenamenti dell’attività giovanile, organizzati in forma individuale, sino a nuova comunicazione. Nulla è specificato, invece, riguardo gli allenamenti dell’attività delle squadre che militano in campionati regionali.

Nella giornata di oggi, il premier Giuseppe Conte sarà prima alla Camera (dalle 9.30 in poi), poi al Senato (dalle 12.30) per un Informativa sul nuovo Dpcm.