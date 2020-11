NARDÒ – Danucci punta l’Aversa: “Concentrazione ed umiltà per portare a casa un risultato positivo”

Dopo lo splendido successo ottenuto domenica scorsa contro il Casarano, domani il Nardò di mister Ciro Danucci sarà ospite dell’Aversa, per il recupero della quinta giornata. Una gara fondamentale in ottica continuità per i granata, da giocare contro un avversario che, nonostante le mille difficoltà, va assolutamente preso con le pinze, come spiega il tecnico neritino nella consueta conferenza pre-match.

AUTOSTIMA – “La vittoria convincente di domenica scorsa ci porta una maggiore autostima e una maggiore consapevolezza dei nostri mezzi e delle nostre possibilità. Ci lascia la certezza che se siamo attenti e facciamo le cose che sappiamo fare, se siamo in partita, abbiamo delle chance contro tutti . Senza trascurare che in maniera razionale e pratica ci ha portato tre punti utili a tirarci fuori da una classifica che non rispecchiava i reali valori della squadra”.

L’AVVERSARIO – “L’euforia é già svanita e siamo consapevoli che domenica sarà tutta un’altra storia e un’altra battaglia. Servirà concentrazione e umiltà per portare a casa un risultato favorevole. Dobbiamo continuare a fare bene perché nel calcio ogni giorno si dimostra qualcosa, e quello che si é fatto prima non conta più. Loro sono una buona squadra, composta da elementi di categoria, un mix di gioventù ed esperienza. Una squadra attrezzata, ma che inevitabilmente risentirà del lungo stop, anche se, in fede, la voglia di giocare prevarrà su tutto. C’é comunque dispiacere perché l’Aversa é una delle squadre più colpite dal COVID ed hanno attraversato indubbiamente dei momenti difficili. So che si stanno allenando con continuità da qualche giorno. Aversa é una piazza che ha una buona tradizione calcistica. Da parte nostra siamo contenti e pronti per affrontare gli impegni con continuità, come nelle intenzioni della LND che sta approntando il nuovo protocollo sanitario”.



CONDIZIONE E FORMAZIONE – “La squadra sta bene ed é in fiducia. Stiamo cercando di recuperare tutti al 100%, anche coloro che, venendo da un infortunio, non hanno ancora l’intera partita nelle gambe. Testa e gambe però ci sono e sono contento della disponibilità che i ragazzi mi danno. Cerco di trasmettere le mie idee e sta a loro metterle in pratica. La formazione la scelgo comunque la domenica mattina e non sono uno che si fossilizza su quella della domenica precedente. Osservo con attenzione i ragazzi durante la settimana e vedo chi risponde meglio alle mie sollecitazioni e proposte. La formazione é una conseguenza di tutto ciò. Non ho preclusioni nei confronti di nessuno e chi dimostra voglia e volontà di tenersi stretta la maglia da titolare gioca”.

AI TIFOSI – “Il messaggio é sempre quello di starci vicino anche in questo momento particolare che sta attraversando non solo il calcio ma l’intera umanità. Mi é dispiaciuto che domenica scorsa non si siano goduti una bellissima partita. Mi auguro che quanto prima tornino a riempire lo stadio, che é la loro casa”.