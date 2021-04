NARDÒ – Danucci, doppia soddisfazione dalla vittoria col Portici: “Ora andiamo a giocarcela a Casarano”

Doppia soddisfazione per mister Ciro Danucci: aver ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive e aver cancellato il 6-1 subito all’andata dal suo Nardò a Portici.

Le dichiarazioni del tecnico granata nel post gara: “Sì, vittoria fondamentale perché venivamo da due sconfitte, anche se la sconfitta subita a Taranto mi lasciava tranquillo per la prestazione e l’atteggiamento dei ragazzi, ma erano, comunque, sempre due sconfitte. Volevamo anche vendicare la più brutta sconfitta, subita all’andata, e ci siamo riusciti. Possiamo e dobbiamo migliorare per ritrovare brillantezza. Nel finale della gara, abbiamo inserito due palleggiatori come Lezzi e Scialpi, la qualità si è alzata e abbiamo tenuto bene palla. Potevamo anche arrotondare il punteggio ma va bene così. Gestire il campionato a singhiozzo? Non è facile. Se non si gioca la domenica, senza pressione, è difficile riuscire a far mantenere la concentrazione ai ragazzi. Ora siamo contenti che si sia ritornato a giocare, anche se chi deve recuperare condizione, con le partite così ravvicinate, non può farlo se non giocando per avere più minutaggio nelle gambe. Casarano? Una squadra molto forte per la categoria, ma noi ci faremo trovate pronti. Recuperiamo le energie e andiamo lì a giocarcela“.

(foto: C. Danucci, ©Coribello/SalentoSport)