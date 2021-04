GALLIPOLI – Ufficiale un nuovo ingresso in società

Archiviato il pareggio di Castellaneta, il Gallipoli della presidente Paola Vella, nella giornata di oggi, ha reso ufficiale un nuovo ingresso in società, che risponde al nome dell’imprenditore leccese Salvatore De Cruto (in foto), già vice presidente onorario del Nardò Calcio nel 2018-19 (QUI).



Questa la nota del sodalizio giallorosso: “L’Asd Gallipoli Football 1909 ha il piacere di comunicare il nuovo socio “amico” Salvatore De Cruto, noto imprenditore leccese, già vicino da qualche mese alla società Gallipolina e alla stessa Presidente. Tutta la società nel nome del direttore Dino Leucci, dei due Vicepresidenti Maurizio Gervasi e Luciano Costantini, dei soci Giuseppe Buccarella e Giorgio Della Ducata, accolgono il nuovo dirigente con entusiasmo e fiducia.

Lo stesso De Cruto sarà a breve tesserato in qualità di dirigente e coordinerà parte del settore giovanile insieme all’organico presente”.

La numero uno del sodalizio giallorosso lo annuncia con soddisfazione accompagnata dall’orgoglio di ricevere l’ennesima conferma di stima dallo stesso: “Salvatore – dichiara Vella – è la persona che va a completare un organico societario molto unito ed affiatato e sono certa che, nel tempo, si raccoglieranno i frutti di tantissimi sacrifici aggravati dal covid affrontati nella stagione in corso”.