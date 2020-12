NARDÒ – Danucci: “Bravi a restare in partita anche dopo l’ingenuità di Massari. Contento per Tornros, avanti così”

É un mister ovviamente Danucci soddisfatto quello che nel post partita commenta il successo allo scadere del suo Nardò contro il Fasano.

SUCCESSO IMPORTANTE – “Oltre alla grinta ed il carattere, questo è un successo frutto di una grande organizzazione. Per larghi tratti del match abbiamo espresso una mole di gioco incredibile, con grande qualità. Potevamo fare meglio in zona gol, abbiamo avuto tantissime occasioni per poter sbloccare prima l’incontro. Siamo stati bravi, anche dopo l’ingenuità di Massari, a restare in partita e anziché difendere abbiamo attaccato come è nel nostro dna. Purtroppo quella dell’espulsione è stata un ingenuità da parte di un ragazzo che sta facendo molto bene e che mi auguro possa aiutarlo a crescere. Siamo contenti di aver vinto, era la cosa più importante oggi, purtroppo ci dispiace solo non ci fossero i tifosi ad esultare qui con noi”.

CONTINUITÀ: “Durante la settimana ci alleniamo al massimo per arrivare bene la domenica. La partita ci mancava da due settimane e ora siamo contenti se si riesca a trovare la giusta continuità, organizzandoci meglio con i tamponi, perchè sinceramente continuare a giocare ci dà gli stimoli per andare avanti. Ci sono i presupposti per fare bene”.

GRANDE GRUPPO – “Il Fasano ha fatto una partita attendista, ripartendo con pericolosità solo in un paio di volte, ma di fatto senza mai crearci grandi difficoltà. Sono molto soddisfatto per i ragazzi, un gruppo che si allena con grande abnegazione”.

TORNROS – “Sono contento per il primo gol stagionale di Erick. Nel pre-partita ha avuto qualche problema di stomaco ed è per questo che ho preferito farlo partire dalla panchina, conservandomi un’arma da sfruttare a gara in corso. Mi aspetto molto dai miei ragazzi, perchè lì vedo allenarsi e so che tipo di calciatori sono. Anche Erick può fare ancora di più”.

DOPPIO TURNO INTERNO – “Ora godiamoci questo successo e da domani inizieremo a pensare alla sfida interna contro il Gravina altra ottima squadra. Anche contro i murgiani dovremmo ripetere la prestazione di oggi (ieri, ndr)”.