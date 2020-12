VOLLEY A3/m – Galatina travolge Aversa, Lecce ko a Sabaudia: risultati 9ª giornata, classifica e prossimo turno

Tutto facile per Olimpia Sbv Volley Galatina che, in circa un’ora e mezza, liquida la pratica Aversa e consolida il comando della classifica, seppur con una gara in più rispetto al Grottazzolina, ancora imbattuto. Male, invece, l’Aurispa Libellula Lecce che cade contro i laziali del Sabaudia e perde posizioni.

A3 GIRONE BLU – RISULTATI (giornata 9 and.): Grottazzolina-Palmi 3-0, Tuscania-Roma 3-1, Ottaviano-Aci Castello 3-1, Sabaudia-Lecce 3-1, Modica-Pineto 1-3, Galatina-Aversa 3-0.

CLASSIFICA: Grottazzolina e Galatina 23 – Pineto 14 – Tuscania e Ottaviano 13 – Modica 12 – Sabaudia 10 – Roma e Lecce 9 – Aversa 9 – Palmi e Aci Castello 3.

PROSSIMO TURNO (20 dic.): Roma-Palmi, Ottaviano-Tuscania, Modica-Lecce, Aversa-Sabaudia, Pineto-Aci Castello, Galatina-Grottazzolina.

GESTIONI&SOLUZIONI SABAUDIA-AURISPA LIBELLULA LECCE 3-1

(25-14, 20-25, 25-22, 25-23 – 1h50′)

SABAUDIA: Palombi 0, Focisi 9, Meglio 0, Baciocco 8, Astarita 8, Pomponi ne, Lucarelli 8, Frumuselu 5, Tognini 1, Link 30, Schettino 0, Fortunato (L). Coach: Passaro.

LECCE: Morciano (L), Longo 1, Poli ne, Ciardo 1, Strabawa 18, Disabato 7, Lisi (L) ne, Rau 13, Capelli 1, Agrusti 4, Russo 0, Mazzon 11. Coach: Denora.

ARBITRI: Capolongo-Morgillo.

EFFICIENZA ENERGIA GALATINA-NORMANNA AVERSA ACADEMY 3-0

(25-23, 25-23, 25-212 – 1h28′)

GALATINA: Apollonio (L), Tunfdo ne, Pepe ne, Parisi 0, Musardo 9, Giannotti 21, Lotito 9, Gallo ne, Maiorana 3, Elia 3, Torchia (L), Antonaci ne, Lentini 0, Buracci 0. Coach: Stomeo.

AVERSA: Alfieri 3, Simonelli 0, Calitri (L), Bongiorno 2, Darmois 14, Fortes 2, Sacripanti 9, Diana 8, Mille 0, Ricco 0, Cester 12, Bonina 6, Conte ne. Coach: Tomasello.

ARBITRI: Stancati-Cavalieri.