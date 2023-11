NARDÒ – Col Manfredonia arriva un punto che lascia l’amaro in bocca

Il Nardò allunga la striscia positiva a sette risultati consecutivi ma il punto conquistato al cospetto del Manfredonia (1-1) lascia un bel po’ d’amaro in bocca nella truppa di mister Nicola Ragno.

La gara si mette subito bene per il salentini che passano già al 17′ con l’ex Primavera Lecce Stefano Milli, bravo nel dialogare con Guadalupi e a battere l’estremo foggiano con un bel destro sotto la traversa. Il Nardò potrebbe anche raddoppiare al 27′, quando Viti salva sulla linea un tiro di Urquiza. La stessa cosa succede prima del recupero, con un gran salvataggio in extremis della difesa sipontina su tiro a botta sicura di Gentile. Ma, proprio in questa occasione, il Nardò si dimostra ingenuo, facendosi infilare in contropiede da azione da corner a proprio favore: al riposo è 1-1 col pareggio siglato da Carbonaro.

Il Nardò accelera nella ripresa, schiacciando il Manfredonia nella propria metà campo. Il portiere ospite Paduano si supera su un colpo di testa di Addae, destinato all’incrocio, poi si salva col palo che ribatte un gran tiro di Guadalupi. Ragno manda in campo D’Anna e Ferreira ma sotto porta è De Giorgi, due volte, a mettere i brividi alla difesa del Manfredonia. Nel finale, la squadra di Cinque si ricompatta e soffre di meno, cercando anche qualche stoccata in contropiede, come al 45′ quando Viola respinge un tentativo di Bamba in area piccola.

Finisce 1-1. Il Nardò viene sorpassato dal Casarano, ora secondo in solitaria, arretrando al terzo, a pari punti con la Gelbison e a meno cinque dalla vetta occupata dall’Altamura. Nel prossimo turno, super derby sul campo del Fasano.

—

IL TABELLINO

Matino, stadio “Via del Mare”

domenica 19.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 12

NARDÒ-MANFREDONIA 1-1

RETI: 17′ pt Milli (N), 46′ pt Carbonaro (M)

NARDÒ (3-5-2): Viola; Urquiza (13′ st De Giorgi), Lanzolla, Gennari; Milli (13′ st Rossi), Guadalupi, Addae, Ceccarini, Russo; Dambros (27′ st Ferreira), Gentile (13′ st D’Anna). All. Ragno.

MANFREDONIA (3-5-2): Paduano; Barboza, Konate, Viti; Bamba, Hernaiz, Prencipe, Giacobbe, Babaj (33′ st Balba); Carbonaro (26′ st Cesario), Calemme. All. Cinque.

ARBITRO: Papagno di Roma 2.

RISULTATI E CLASSIFICA