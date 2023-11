LECCE – Rocchi: “Non si può usare il buon senso al posto del regolamento”

Nel corso dell’appuntamento organizzato da Unisalento, il convegno “Funzione dell’arbitro tra rispetto delle regole e nuove tecnologie”, in corso di svolgimento nell’Aula R20 dell’Ekoteknè, Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di A e B, uno dei relatori, ha così commentato il gol di Piccoli annullato durante Lecce-Milan.

“Sono un uomo di calcio e uno sportivo, perciò capisco il rammarico per un gol che poteva valere una vittoria, in più il gol di Piccoli era anche bello. In tanti mi hanno chiesto se il gol del Lecce con il Milan potesse essere convalidato utilizzando il così detto buon senso dell’interpretazione soggettiva delle decisioni rispondono in modo chiaro: non si può utilizzare il buon senso al posto del regolamento. Quanto accaduto in Lecce – Milan è normato, codificato. La sala VAR è dovuta intervenire per far applicare il regolamento”.

(calciolecce.it)