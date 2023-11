GALLIPOLI – Nuovo allenatore ma non c’è ancora il cambio di marcia: ko anche con la Palmese

Esordio amaro di mister Cavallaro sulla panchina del Gallipoli: al Comunale di Palma Campania il risultato recita 3-0 per la Palmese, nonostante una prestazione nel complesso positiva da parte dei giallorossi. Per quanto riguarda la formazione, cambia il mister ma non l’assetto tattico: il nuovo tecnico propone il 3-5-2, modulo ormai consolidato dagli jonici. Tra i pali confermato Passaseo; terzetto difensivo composto invece da Bianco, De Nova e Trinchera. Corsie esterne presidiate da Quarta a sinistra e Miggiano a destra, considerato oramai come il vero e proprio jolly di questa squadra; a completare il centrocampo sono capitan Scialpi, Montagnolo e Sansò. Tandem offensivo formato infine da Artigas e Tommasone.

La prima frazione inizia subito con una folata rossonera: dopo due minuti Potenza prova una rasoiata dal limite molto pericolosa, con il pallone che esce fuori di poco. Fase del match molto abbottonata ed equilibrata, in cui le azioni salienti scarseggiano: da segnalare una punizione insidiosa di Scialpi dai 30 metri, con Moccia che è costretto a mettere una pezza e a deviare in angolo. Il Gallipoli riesce a tenere bene il campo e a non concedere spazi, ma al 28’ una disattenzione difensiva consente a Puntoriere di impattare di testa e di insaccare in porta, su un cross dalla sinistra di Silvestro. Dopo lo svantaggio, i giallorossi cercano di reagire alzando il loro baricentro: al minuto 42 altra punizione del solito Scialpi dai 20 metri, ma la conclusione è debole e viene neutralizzata dal portiere.

Nella ripresa, mister Cavallaro modifica il suo scacchiere tattico, facendo entrare Oltremarini per Sansò e passando, dunque, ad un 3-4-2-1 più offensivo e spregiudicato. Lo spartito, però, non cambia: al minuto 69 la Palmese approfitta di un errore in fase di disimpegno da parte di Scialpi, imbucando nuovamente il numero 91 Puntoriere che, a tu per tu con Passaseo, batte l’estremo difensore giallorosso e firma la sua personale doppietta. Da questo momento in poi, gli jonici sembrano perdere un po’ di fiducia: al 31′ Passaseo riesce a chiudere la porta con una grande parata, evitando così la tripletta di Puntoriere. Cavallaro tenta il tutto per tutto in questa ultima parte di gara, inserendo il classe 2004 Sliti (uno dei migliori in campo nel match contro la Fidelis Andria) e aumentando in questo modo il potenziale offensivo dei suoi. Ma al minuto 41 è ancora Passaseo a rendersi protagonista con un miracolo su Silvestro: molto reattivo qui il numero 1 gallipolino. Ribaltamento di fronte dopo appena 30 secondi sempre con Scialpi, che tenta la conclusione da lontano per sorprendere Moccia: il portiere rossonero riesce tuttavia a bloccare la sfera. Quasi allo scadere, infine, arriva la terza marcatura dei padroni di casa, con il numero 50 Amato che sguscia con astuzia dalla mischia in area di rigore e appoggia in rete il gol del 3-0.

Finisce così, dunque, l’incontro a Palma Campania: per i giallorossi è sconfitta amara condita da un risultato bugiardo, ma Cavallaro avrà sicuramente modo di lavorare quotidianamente sui limiti della sua rosa e, al tempo stesso, cercare in tutti i modi di esaltarne i pregi e le potenzialità.

IL TABELLINO

Palma Campania (NA), stadio Comunale

domenica 19.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 12

PALMESE-GALLIPOLI 3-0

RETI: 28′ e 69′ Puntoriere, 90+2′ Amato

PALMESE (4-3-3): Moccia, Manco (90+6’ Boemio), Russo, Silvestro (88’ Amato), Potenza, Galdean, Fusco (90+3’ Esposito), Peluso (75’ De Sio), Morlando, Manzo, Puntoriere (90+3’ Filogamo). A disposizione: Scognamiglio, Tribuno, Schiavino, D’Orsi. Allenatore: Pietropinto.

GALLIPOLI (3-5-2): Passaseo; Bianco, De Nova, Trinchera; Quarta (79’ Sliti), Sansò (45’ Oltremarini), Scialpi, Montagnolo, Miggiano; Tommasone, Artigas. A disposizione: Ferilli, De Donno, Marocco, Benvenga, Anzano, Bacca, Nestola. Allenatore: Cavallaro.

ARBITRO: Barbetti di Arezzo.

