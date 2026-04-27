NARDÒ – Brutto stop a Ferrandina, la volata playoff si deciderà all’ultimo minuto

Brutto stop per il Nardò a Ferrandina. In terra lucana i granata escono sconfitti per 1-0, risultato che complica la corsa playoff a una giornata dalla fine, complice la larga vittoria del Gravina sul campo dell’Afragolese. Nardò e Gravina ora sono appaiate al quinto posto ma – al momento – sarebbe il Nardò a prevalere per la miglior differenza reti generale (+12 contro +9), essendosi chiusi in pareggio entrambi gli scontri diretti. L’ultima giornata di domenica prossima vedrà il Nardò ospitare il Barletta neopromosso in Serie C mentre il Gravina se la vedrà col Real Normanna, ormai salvo. Il quinto posto, dunque, sarà deciso probabilmente dalla differenza reti, col Nardò che parte in vantaggio ma che riceve la miglior difesa del girone con 19 gol subiti in 33 partite.

Pochissime note di cronaca nel primo tempo mentre in avvio di ripresa arriva prima il tentativo di Kisseih da buona posizione, con palla alta, poi il gol di Pizzo, più veloce di tutti nel correggere in porta una respinta di Verdosci su colpo di testa di Canavese. Nessuna reazione ospite, tanto che è lo stesso Ferrandina a sfiorare il raddoppio prima con Kisseih, poi con Lauria che salta il portiere perdendo il tempo per la battuta, poi passa il pallone a Canavese che spara alto.

Nessun commento di mister De Sanzo in sala stampa. Domenica prossima la partita di chiusura del girone: contro il Barletta ci sono pochissimi margini d’errore.

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IL TABELLINO

Ferrandina, stadio “Santa Maria”

domenica 26.04.2026, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 33

FERRANDINA-NARDÒ 1-0

RETI: 8′ st Pizzo

FERRANDINA (3-5-2): Galiano; Quaranta, Gianfreda, Pizzo; Otero (48′ st De Simone), Cisse (7′ st Lauria), Cristiano (45′ st Desimini), Brancati, Antonacci; Canavese, Kisseih (52′ st Gallitelli). All. Minincleri.

NARDÒ (4-3-3): Galli (8′ st Versdosci); Calderoni, Gigliotti, Fornasier, Minerva (23′ st Garnica); Addae, De LUca (37′ st Cirio), Margheriti (8′ st Tursi); Agrimi, D’Anna, Camara (9′ st Tedesco). All. De Sanzo.

ARBITRO: Costa di Busto Arsizio.

RISULTATI E CLASSIFICA