CASARANO – Poker all’Altamura e Chiricò re dei bomber. Di Bari: “Onoreremo i playoff, per noi non sono un’ossessione ma per altri sì”

Il Casarano archivia la stagione regolare di Serie C infilando quattro volte la porta dell’Altamura e chiudendo all’ottavo posto finale in classifica. Nel primo turno dei playoff sarà sfida al “Veneziani” di Monopoli, con cui il Casarano soccombe negli scontri diretti nonostante il pari merito a 58 in graduatoria.

L’Altamura approccia meglio alla gara, sfiorando il gol in un paio di occasioni, ma è il Casarano a colpire per primo con Grandolfo, su assist di Chiricò. Lo stesso Grandolfo sfiora il raddoppio al quarto d’ora ma sul tabellino ci entra il suo compagno Versienti al 23′ dopo una bel dialogo con Leonetti: palla all’angolino ed è 0-2 ospite, risultato su cui si va al riposo.

Nella ripresa ci si attende la reazione altamurana ma è il Casarano che continua ad affondare i colpi: Grandolfo va ancora vicino alla doppietta anticipando di qualche minuto il tris ad opera di Lulic. L’Altamura non ne ha più e arriva anche il poker salentino con un rigore trasformato da Chiricò. L’esecuzione vincente vale il 18esimo gol in campionato e il titolo di capocannoniere del girone C. Non succederà più nulla sino alla fine.

Negli spogliatoi, mister Di Bari commenta la perfetta prova dei suoi e guarda già al playoff di domenica prossima a Monopoli: “Ci sono tante cose positive, sono contento ma mi spiace non essere arrivati settimi e, dunque, giocare in casa. Ce lo meritavamo. Sarà una partita difficile ma la squadra ci arriva in maniera ottima. Ringrazio i miei ragazzi, chiudiamo col miglior attacco del torneo e con Chiricò capocannoniere del girone, ciò significa che il Casarano fa un calcio propositivo. Un rammarico? Aver avuto tanti infortunati tra gennaio e febbraio nel momento più importante del campionato. Ma siamo orgogliosi di quanto fatto e ora sotto coi playoff che per noi non sono un’ossessione, per altri sì. Li onoreremo al massimo, giocandoceli a testa alta come sempre abbiamo fatto”.

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IL TABELLINO

Altamura (BA), stadio “A. D’Angelo”

domenica 26.04.2026, ore 18

Serie C/C 2025/26, giornata 38

TEAM ALTAMURA-CASARANO 0-4

RETI: 12′ pt Grandolfo, 22′ pt Versienti, 12′ st Lulic, 38′ st rig. Chiricò

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Alastra (10′ st Viola); Poli, Grande, Fantoni; Nazzaro, Zazza, Dipinto (1′ st Mogentale), Nicolao; Simone (1′ st Millico), Rosafio, Curcio. All. Mangia.

CASARANO (4-3-3): Chiorra; Celiento, Gega, Negro, Mercadante; Versienti (19′ st Di Dio), Lulic (31′ st Palumbo), D’Alena; Chiricò (41′ st Patrignani), Grandolfo (19′ st Santarcangelo), Leonetti (31′ st Perez). All. Di Bari.

ARBITRO: Gemelli di Messina.

RISULTATI E CLASSIFICA