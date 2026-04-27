TERZA CATEGORIA – Lecce: risultati 22ª giornata, classifica e prossimo turno. Maglie: finale playoff
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 22 – 11ª rit. (ULTIMA)
(26.04.2026 h 16.30)
Club Salento Lecce-Alixias 1-3
Calimera-Atl. Copertino 0-3
V. Collepasso-Lizzanello 1-0
Kick Off Ac.-Merine 1-2
Salento S. Academy-Seclì 0-2
S. Guagnano-S. Veglie 1-3
CLASSIFICA
S. Veglie 55 (promosso in Seconda Categoria)
Alixias 42
Kick Off Ac. 38
Virtus Collepasso 38
Atl. Copertino 38
Merine 37
Lizzanello 35
Seclì 27
Salento Soccer Ac. 24
Calimera 15
S. Guagnano 12
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
REC. GIORNATA 19 – 8ª rit.
(03.05.2026 h 16.30)
Atl. Copertino-Seclì
Alixias-Calimera
Club Salento Lecce-V. Collepasso
Lizzanello-Kick Off Ac.
S. Guagnano-Merine
S. Veglie-Salento Soccer Ac.
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TERZA CATEGORIA MAGLIE – FINALE PLAYOFF
Palmariggi-Atl. Salve 2-0
Palmariggi vincitore dei playoff
Gioventù Calcio Muro promosso in Seconda Categoria