ECCELLENZA – Sarà Taranto-Canosa la finale playoff, Galatina salvo. Polimnia giù, gli altri verdetti sono sospesi

Si chiude la stagione regolare del torneo di Eccellenza pugliese che ha spedito il Brindisi in Serie D da vincitore del campionato e il Bisceglie da finalista di Coppa Italia Dilettanti, grazie al posto liberato dal suo avversario in finale, il Montecchio Gallo, promosso da vincitore dell’Eccellenza marchigiana.

Nessuna sorpresa per la questione playoff: sarà il Taranto ad ospitare il Canosa nella finale regionale tra due settimane. Ultima domenica senza pensieri per UC Bisceglie, Spinazzola e Acquaviva. Domenica di riposo per il Maglie che già aveva colto la permanenza con un finale di campionato strepitoso (tre vittorie di fila per la squadra di Alberto Giuliatto). Un grande finale di stagione ha permesso anche al Brilla Campi di Matias Calabuig di strappare la permanenza nel massimo campionato dilettantistico regionale (sei vittorie e una sconfitta nelle ultime sette partite). Applausi, dunque, per Maglie e Brilla ma anche per il Racale (già salvo da due giornate) e al Galatina, salvo all’ultima giornata proprio imponendosi sull’Atletico di Pietro Sportillo. Anche i biancostellati di Daniele Marino hanno dato luogo a uno sprint notevole tagliando il traguardo vincendo le ultime tre partite consecutive. Il Galatina è salvo in ogni caso, a prescindere da ciò che succederà nei prossimi giorni.

Eh si, perché, nonostante le 38 giornate di campionato siano state completate, non ci sono i verdetti in zona playout. Questo perché sussistono ancora due giudizi pendenti su Racale-Novoli del 1° febbraio (reclamo del Racale, 1-3 sul campo) e Massafra-Brilla Campi del 14 dicembre 2025 (reclamo del Brilla Campi, 1-0 sul campo). Una situazione grottesca (purtroppo non è una novità) che costringerà tifosi, appassionati e gli stessi addetti ai lavori di restare in standby e attendere i pronunciamenti della magistratura sportiva dopo, rispettivamente, quasi tre mesi e dopo quattro mesi e mezzo dalla conclusione delle partite in questione.

Il verdetto che emerge dalle gare di ieri è la retrocessione del Polimnia, comunque vadano le cose: la formazione barese, dunque, scende in Promozione insieme al Gallipoli e alla Virtus Mola (il Foggia Incedit è stato radiato in corso d’opera). Nei playout rimangono coinvolte quattro squadre: Taurisano e Novoli (41 punti), Ugento (40) e Massafra (38). Qualora Novoli e Massafra uscissero sconfitte dai giudizi pendenti, il Novoli scenderebbe a 38 punti e il Massafra a 35. La classifica (virtuale) sarebbe questa: Taurisano 41; Ugento 40; Novoli 38; Massafra 35. I playout che ne deriverebbero sarebbero, dunque, Taurisano-Massafra e Ugento-Novoli. Ma questi sono discorsi ancora ipotetici in attesa di atti ufficiali da parte della Lnd Puglia. L’udienza che riguarda il Massafra sarà discussa dal Tribunale Federale Territoriale lunedì 4 maggio alle 17.

I tabellini della 38esima giornata:

TARANTO-GALLIPOLI 4-0

RETI: 5′ pt Trombino, 24′ pt e 33′ pt Loiodice, 48′ st Aguilera

TARANTO: Mastrangelo, Sansò (1′ st Monetti), Rizzo, Konate, De Rosa, Di Paolantonio, Incerti (1′ st Delvino), Zampa, Loiodice (23′ st Magalhaes), Trombino (6′ st Losavio), Russo (29′ st Aguilera). All. Danucci.

GALLIPOLI: De Santis, Minnella (29′ st Russo), De Petris, Alonso, Abbate, Avantaggiato (1′ st Sendino), Scarpina (11′ st Beitia), Paglialunga, Carrozza (23′ st Gravili), Camacho, Ginard. All. Barbosa.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

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UC BISCEGLIE-SPINAZZOLA 4-3

RETI: 13′ pt Ingredda (S), 20′ pt Stefanini (S), 33′ pt Ricchiuti (S), 49′ pt e 37′ st Ramos (UC), 14′ st e 39′ st Bonicelli (UC)

UC BISCEGLIE: Loiodice, Cangelli, Monopoli, Bocchino, Radicchio (27′ st Kone), Caputo, Diomandè (43′ st Capomaggio), Zinetti, Soldani, Bonicelli, Ramos (43′ st Bufi). All. Rumma.

SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Losappio, Ripanto, Silvestri (9′ st Zingaro), Ricchiuti (27′ st Repola), Colonna (14′ st Leone), Stefanini, Bonanno, Ingredda, Ferrero (23′ pt Di Palma, 26′ st Santoro). All. Di Domenico.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

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BITONTO-TAURISANO 2-3

RETI: 18′ pt e 29′ pt Falciano (T), 40′ pt Massari (B), 1′ st De Vasconcelos (T), 10′ st Bozzi (B)

BITONTO: Scioscia (32′ st Grande), Massari (20′ st Fracchiolla), Dinielli, Cutrone, Catalano, Carriello (1′ st Bozzi), De Michele (25′ st Lavoratti), Cafarella, Delgado (24′ st Marzulli), Meliddo, D’Alba. All. Zinfollino.

TAURISANO: Negro, Lezzi, Bello (20′ st Romano), De Vasconcelos, Cabrera, Fayoseh (21′ pt Solidoro), D’Ettorre, Maiolo, Caruso (17′ st Quarta), Garcia (45′ st Perdicchia), Falciano. All. Oliva.

ARBITRO: Fundarotto di Trapani.

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UGENTO-NOVOLI 3-0

RETI: 17’ pt e 22’ pt Rivadero, 28’ st Beceiro

UGENTO: Maggi, Marchionna (37’ st De Maria), Macias, Zappacosta (39’ pt Moran), Aranda, Martinez, Scarlino (32’ st Valvassori), Albin Gomez, Cordary (22’ st Beceiro), Rivadero (15’ st Laena), Boglic. All. Cimarelli.

NOVOLI: Suma, Liccardi (1’ st Milanese), Leone, Maccarrone, Lobjanidze (23’ st Mellone), Valzano, Ferreira, Tarantino (33’ pt Natale M.), Carrozzo, De Blasi, Quarta (34’ st Natale D.). All. Luperto.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

NOTE: Al 48′ st Maggi (U) para un rigore di Carrozzo (N).

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Lo scontro diretto in zona rossa dell’ultima giornata è nettamente di marca ugentina. I giallorossi centrano i tre punti per chiudere la stagione regolare nella miglior posizione in classifica in attesa dei verdetti della giustizia sportiva che coinvolgono Novoli e Massafra. Se il Novoli è quello visto al “Comunale” (al netto delle assenze per squalifica di Togora e Mancarella), però, mister Luperto ha di che preoccuparsi. Dopo una breve fase di studio è l’Ugento a prendere in mano l’iniziativa con Albin Gomez che, sugli sviluppi di un corner, calcia altissimo. È il preludio al gol del vantaggio locale (17’) a firma Rivadero: splendida uscita palla al piede di Boglic, rifinitura di Albin per il 10 ugentino che fa secco Suma con un destro dal limite. Il Novoli vacilla: al 20’ Cordary, a tu per tu con Suma, si fa chiudere lo specchio dall’estremo ospite. Dal corner successivo, il pallone spiove sulla testa di Rivadero che colpisce di potenza, piegando le mani al portiere rossoblù. La squadra di Luperto non riesce a riorganizzarsi e, al netto di un retropassaggio avventato di Aranda quasi intercettato da Ferreira, fa poco altro. In pieno recupero Scarlino rischia grosso alzando le mani su un avversario: per l’arbitro è solo giallo. Monologo giallorosso anche nella ripresa, nonostante Cimarelli arretri gli esterni per stare più vicini ai tre centrali a difesa del doppio vantaggio. Le occasioni per l’Ugento si susseguono: al 7’ Cordary, lanciato verso il portiere, si fa soffiare il pallone nel momento del tiro. Al 12’ Boglic invita al tiro Albin che sparacchia alto, poi lo stesso spagnolo dal limite allarga troppo la mira del tiro a giro. Chance per il gol anche per Laena e Boglic ma il tris è firmato da Beceiro che sfrutta l’assist di Albin, scavalca un avversario con un “sombrero” e infila rasoterra. In zona recupero il Novoli manca anche il gol della bandiera quando Carrozzo si fa parare un rigore da Maggi. Finisce 3-0 tra gli applausi del “Comunale”. Ai playout, in caso di penalizzazione sia per Massafra, sia per Novoli, potrebbe anche ripetersi la sfida coi rossoblù.

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GALATINA-ATL. RACALE 2-0

RETI: 32′ pt Monteduro, 30′ st Marzio

GALATINA: Caroppo (37′ st Lauretti), Arnesano, Gemma (18′ st Portaccio), Borgo, Signore, Mengoli (39′ st Mora), Candido, Lupo, Karim (18′ st Marzio), Macrì (1′ st Vigliotti), Monteduro. All. Marino.

ATL. RACALE: Colazo, Galan, De Vito (1′ st Miggiano), Pirretti (21′ st Corvaglia), My, Pennetta, Abatelillo, Perez, Ramirez (21′ st Carrino), Barbero (27′ st Grimaldi), Massimi (13′ st Ria Nzuzi). All. Sportillo.

ARBITRO: Consales di Foggia.

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VIRTUS MOLA-BRINDISI 0-6

RETI: 31′ pt, 34′ pt e 1′ st rig. Saraniti, 36′ pt Caputo, 5′ st Alboni, 37′ st Perrone

VIRTUS MOLA: De Caro, Lofoco (11′ st Bellantuono), Loporchio, Di Cesare, Samb, Cavone, De Bari, De Marzo (34′ st Casadibari), Bottalico (34′ st Starace), Magistà, Cacucci. All. Cirillo.

BRINDISI: Staropoli, Mancarella, Cauteruccio, Gori (9′ st Langone), Lanzolla, Alboni, Scoppa, Caputo (25′ st Perrone), Sanchez K. (3′ st Attanasio), Carpineti, Saraniti (7′ st Marzo). All. Ciullo.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

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BRILLA CAMPI-S. MASSAFRA 3-2

RETI: 43′ pt e 49′ st Flordelmundo (BC), 12′ st rig. Kordic (M), 22′ st Chiochia (M), 38′ st Mariano (BC)

BRILLA CAMPI: De Matteis, Filippi Filippi (23′ st De Luca), Gorgoni (13′ st Cucci), Milessi (31′ st Mossolini), Caravaglio, Layus, Calà, Flordelmundo, Mariano, Dell’Atti (50′ st Sasso), De Gaetani (23′ st Vapore). All. Calabuig.

S. MASSAFRA: Lotito, Secondo, Campanella, D’Arcante, Chiochia, Pavone (26′ st Caserta), Brigida (41′ st Morisco), Sergio (33′ st Petruzzi), Kordic, Palmisano (48′ st Semeraro), Russo. All. Marasciulo.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

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ATL. ACQUAVIVA-BISCEGLIE 3-4

RETI: 11′ pt e 45′ st Dammacco (B), 22′ pt Goh (A), 16′ st Ferrante (A), 30′ st Lopez (B), 32′ st Di Fulvio (B), 50′ st Fucci (A)

ATL. ACQUAVIVA: Ditoma, Fortunato D. (1′ st Angelini), Asselti (19′ st Carucci), Lenoci (5′ st Schirizzi), Colaci, Taal, Guglielmi, Ferrante (37′ st Fortunato A.), Goh, Girardi (21′ st Fucci), Pucinelli. All. Solidoro.

BISCEGLIE: Lonoce, Di Fulvio, Pignataro (8′ st Ioio), Nacci, Visani (41′ st Gernone), Cifarelli, Maffei (16′ st Sene), Dammacco, Lopez, Lavopa, Mbodji (19′ st Ricchiuti). All. Di Meo.

ARBITRO: Messina di Castellammare di S.

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CANOSA-POLIMNIA 1-0

RETI: 8′ st Mangialardi rig.

CANOSA: Tarolli (33′ st Capossele), Cafagna, De Gol, Lamacchia, Farinola, Cormio (21′ st Manzo), Iagulli (45′ pt Silvestri), Belladonna (34′ st Di Molfetta), Mangialardi, Lanzone, Rotondo. All. De Candia.

POLIMNIA: Pellegrini; Avvantaggiati, Anaclerio (21′ st Angiulli), Marasciulo, Gernone, Rapio, Ungredda (30′ st Carminati), Buonamico (10′ st Buonsante), Niang, Mercurio, Dellino (42′ st Maggi). All. Fumai.

ARBITRO: Pepe di Lecce.