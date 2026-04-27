PROMOZIONE/B – È volata Ostuni-Squinzano per l’Eccellenza, il Bagnolo ritorna in Prima: i tabellini della 32ª

Al termine della 32esima giornata è sempre più volata finale tra Ostuni e Squinzano coi gialloblù in vantaggio di tre punti a 180 minuti dalla fine. Il Mesagne s’impone nello scontro diretto playoff col Manduria e blinda il terzo posto. Stop per Tricase e Terre di Acaya e Roca. In coda arriva anche il secondo verdetto: il Bagnolo raggiunge il Trepuzzi in Promozione dopo la goleada rimediata sul campo del Taviano. Pur vincendo le ultime due, infatti, e sperando che la terzultima le perda entrambe, il Bagnolo non può ridurre a massimo sei punti il distacco dalla sestultima. In zona playout mezzo passo falso del Matino che, in vantaggio di due gol, si fa raggiungere dal Ginosa che può brindare alla salvezza. Restano in ballo, oltre al Matino (34), anche Locorotondo (35), Arboris Belli (32), Carovigno (27) e Copertino (24). Ne retrodeceranno altre due attraverso i playout.

I tabellini della 32esima giornata:

LEVERANO-OSTUNI 0-5

RETI: 10′ pt, 49′ pt e 36′ st Zolezzi, 20′ pt Thiam, 34′ pt rig. Bari

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano (40′ st Suppressa), De Luca, De Carlo (43′ st Colao), Pasculli, Sanyang, Spedicato, Mastrogiovanni (35′ st Carluccio), Alemanni (38′ st Rapanà), Valentino (10′ st Kalou). All. Musca.

OSTUNI: Pizzaleo, Tamburrano (10′ st Kola), Parisi, Carlucci (10′ st Fernandez), Gomez (31′ st Natola), Frumento (1′ st Semeraro), Narducci, Convertino, Zolezzi, Bari (12′ st De Pasquale), Thiam. All. Bruni.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

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TAVIANO-BAGNOLO 9-2

RETI: 11’ pt e 39’ pt Iurato (T), 19’ pt Portaccio (T), 30’ pt e 44’ pt Castrì (T), 26’ pt Carrozza (T), 12’ st e 42’ st Gennari (T), 17’ st rig. Afrune (B), 24’ st Coppola (T), 35’ st Cariddi (B)

TAVIANO: Palma, Hoxha, Carrozza (1’ st Savino), Alessandrì, Liquori, Fornaro (1’ st Verri), Coppola, Portaccio (15’ st Pappacogli), Iurato, Castrì (1’ st Gennari), Giannotti (12’ st Spinelli). All. Costantini.

BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Angelini, Salvatore (5’ st Coluccia), Lanciano (24’ st Aprile), Abbadessa, Pasca, Mariano, Afrune, Piscopo (29’ st Pispico), Lenti (5’ st Cariddi). All. Bray.

ARBITRO: : Spluga di Brindisi.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Goleada del Taviano sul Bagnolo che vede ridursi a un lumicino le speranze salvezza. La formazione di casa chiude il primo tempo in vantaggio per 6-0 grazie alle doppiette di Iurato e Castrì e alle reti di Portaccio e Carrozza. Il tiro a segno giallorossi continua anche nella ripresa con la doppietta di Gennari e il gol di Coppola. A rendere meno amara la sconfitta dei biancazzurri le marcature di Afrune (che sull’1-0 Taviano aveva colpito un palo) e del entrato Cariddi.

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MESAGNE-MANDURIA 2-0

RETI: 19′ st D’Amanzo, 49′ st Taveri

MESAGNE: Colapietro, Ribezzi, Ndiaye B., Diop, Gningue M., D’Amanzo (35′ st De Carlo), Ndome, Ndiaye A. (13′ st Duku), Hammed, Gningue L. (28′ st Taveri), Fatty. All. .

MANDURIA: Passaseo, Patarnello, Caputo, Rizzo, Solimeno, Zizzi, De Mitri, Scialpi (10′ st Palumbo), Romano, Siverio, Cilenti. All. Tartaglia.

ARBITRO: Valente di Bari.

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TERRE DI ACAYA E ROCA-SQUINZANO 2-3

RETI: 2′ pt Ancora (S), 4′ pt Pignataro (S), 25′ pt Montinaro (S), 5′ st Maraschio (T), 32′ st Espindola (T)

T. DI ACAYA E ROCA: Franco, Raffin, Maraschio, Rutigliano, Espindola, Garcia, Piccinno, Baclet, Murrone, Lo basso, Cisternino (13′ st Rizzo). All. Greco.

SQUINZANO: Partal, Zecca, Telera, Fruci (1′ st Indirli), Greco (1′ st Tarantino), Iaia, Gueye, Montinaro, Pignataro, Quarta, Ancora. All. Frisenna.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

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CAROVIGNO-TRICASE 2-1

RETI: 20′ st Lovisi (C9, 31′ st Maiolo (T), 38′ st Di Giulio (C)

CAROVIGNO: Cervellera, Kidiera (17′ st Perrone M.), Albano, Perrone A., Carbone (23′ st Zanazzi), Petracca (37′ st Bardaro), Turco M. (17′ st Lovisi), Kaba (2′ pt Lombardi), Visaggio, Vantaggiato, Di Giulio. All. Frusi.

TRICASE: Esposito, Zozzo (3′ st Puzzovio), Maiolo, Caracciolo, Moretto, Cavalieri, Amico (23′ st Torsello), Desiderato (3′ st Elia), Lorusso, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

ARBITRO: Lembo di Bari.

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VIRTUS MATINO-GINOSA 2-2

RETI: 5′ pt Diop (M), 12′ st rig. Garcia (M), 38′ st Ventura (G), 46′ st Villani (G)

VIRTUS MATINO: De Luca, Marocco, Dorini, Giannuzzi, Pino S., De Lorenzis, Pinto M., De Vito, Schirosi, Garcia, Diop. All. Mauro.

GINOSA: Njie, Dimauro, Mazzarano (15’ st Petrosino), Matera (30’ st Marsili), Ventura, Cimmarusti, Bongermino, Scarati (7’ st Verdano), Villani, Faccini, Fanelli. All. Marsili.

ARBITRO: Reale di Lecce.

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TREPUZZI-V. LOCOROTONDO 0-3

RETI: 37′ pt Savoia, 3′ st Quazzico, 43′ st Diwouta

TREPUZZI: Secka, Giannuzzi, Miranda, Greco, Sally, Ndiaye, De Marco (20′ st Baldassarre), Kamagate, Tapa, Palmieri, Indirli. All. Epifani.

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Lacirignola, Simeone, Legrottaglie, Savoia, Prete, Natale, Pentassuglia, Diqouta, Quazzico (27′ st Romanazzo), Palmisano A. All. Calabretto.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.

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ARBORIS BELLI-SAVA 5-2

RETI: 11′ pt Longo L. (A), 32′ pt Iaia (A), 2′ st e 29′ st Termite (A), 25′ st Fernandez (A), 43′ st rig. Richella (S), 45′ st Itta (S)

ARBORIS BELLI: Schina (40′ sty Capitaneo), Moretti, Iaia, Urrutia, Greco, Avella, Longo D. (34′ pt Termite), Torrisi (34′ st Castagna), Fernandez (26′ st Ivone), Longo L. (40′ st Salamida), Ferreyra. All. Calicchio.

SAVA: Miccoli L., Carlucci (3′ st De Pasquale), Galeone (28′ st Itta), Richella, Lippo, Gatto, Amatulli, Camarda, Pisano, Tolnai (18′ st Panico), Cicala. b. Malacari.

ARBITRO: Posado di Bari.

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R. PUTIGNANO-COPERTINO 2-2

RETI: 12′ pt Pouye (C), 36′ pt Ciccarese (C), 45′ pt Colucci (P), 16′ st Di Cosola (P)

R. PUTIGNANO; Loliva, Muolo, Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro, Casulli, Daugenti (1′ st Di Cosola), Novelli, Colucci. All. Messina.

COPERTINO: Margiotta, Lorenzo, Della Bona, Bruno, Sall, Leo, Ciccarese, Greco (10′ st Gueye), Sowe, Stella, Pouye. All. Olivieri.

ARBITRO: Calderoni di Bari.