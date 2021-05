NARDÒ – Bozzi riprende il Toro, da Altamura arriva un punto con qualche rammarico

Spreca e viene raggiunto sul gong il Nardò in quel di Altamura. Un risultato che, alla fine, può anche essere considerato giusto, anche se è la squadra granata che torna a casa coi maggiori rimpianti per non aver intascato l’intera posta.

Dopo un avvio equilibrato, sono gli ospiti a passare in vantaggio, per via di una clamorosa papera del portiere altamurano Donini che pasticcia e deposita il pallone nella propria porta dopo un cross abbastanza innocuo di Potenza. Subito dopo, il Toro manca il bis con Caputo, ma in quest’occasione, Donini è stato bravo.

Nella ripresa la gara continua a essere combattuta, con delle buone parate dei rispettivi portieri. A cinque dalla fine, però, Milli deve capitolare dopo un colpo di testa dell’ex Giuseppe Bozzi.

Un buon punto, comunque, per la squadra di mister Danucci, che procede, di pari passo, proprio con l’Altamura, ai confini della zona playoff.

Il tour de force continuerà mercoledì con la trasferta a Gravina, recupero della 25esima giornata. Domenica, altro match da prendere con le molle: al “Giovanni Paolo II” sarà di scena la Fidelis Andria.

—

IL TABELLINO

Altamura (Ba), stadio “T. D’Angelo”

domenica 2 maggio 2021, ore 15

Serie D/H 2020/21 – giornata 28

TEAM ALTAMURA-NARDÒ 1-1

RETI: 17′ pt aut. Donini (N), 39′ st Bozzi G. (TA)

TEAM ALTAMURA: Donini, Gambuzza (46′ Pantano), Casiello (84′ Ansani), Fedel, Lanzolla, Lorusso (46′ Bozzi G.), Lorenzo, Baradaj (69′ Langone), Tedesco, Guadalupi, Spano (69′ Sisalli). All. Monticciolo.

NARDÒ: Milli, Cancelli, De Giorgi, Romeo, Nicolao, Valzano, Mengoli, Rimoli (87′ Lamacchia), Potenza (63′ Scialpi), Caputo, Tornros (69′ Granado). All. Danucci.

ARBITRO: Guerra di Venosa.

NOTE: ammoniti Tedesco, Gambuzza, Fedel (TA), Valzano, Milli, Caputo (N); espulsi, per proteste, Monticciolo e il suo vice Di Benedetto (TA).

(foto: archivio, ©Coribello-SalentoSport)