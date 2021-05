OTRANTO-SAVA – Cascio, che spettacolo! Biancorossi battuti da due magie e la capolista vola

Sono due gol strepitosi dell’argentino Facundo Cascio a decidere il match tra Otranto e Sava, conclusosi sul 2-0. Un successo tanto sudato quanto meritato per i locali, che hanno dovuto faticare per far breccia nell’ostica difesa biancorossa in un match tuttavia ampiamente dominato. I tre punti consentono all’undici di Manco di mantenere il +4 sulla Toma Maglie seconda, mentre il Sava cede una posizione all’Ugento ed è ora quinto.

L’inizio di match è contratto ma, dopo una fase di studio, l’Otranto prende in mano le redini dell’incontro. La prima occasione è al diciannovesimo sul mancino di Mancarella, il cui fendente è deviato in corner. Al 22′ si fa vedere anche la compagine ospite con una bella punizione di De Gregorio che trova la pronta respinta di un attento Caroppo. Sul ribaltamento è Maraglino ad essere impegnato dal diagonale di Villani, ma mai quanto al ventinovesimo quando l’estremo tarantino vola per negare il gol alla testata di Meneses. Grande azione otrantina alla mezz’ora, quando Calò imbecca Falco che, solissimo, appoggia fuori da due passi. Dieci minuti ed ancora Villani per ben due volte chiama Maraglino alla parata a terra.

Secondo tempo e lo spartito non cambia: il Sava si difende in undici cercando qualche timido contropiede, l’Otranto ci prova con più continuità e tiene il pallino del gioco. Al 51′ ancora Meneses di testa, stavolta da corner e con la palla che va alta. Dieci minuti e la punizione a rientrare del neo entrato Cascio trova la spizzata ancora della punta di casa che devia al lato di poco. Si riprende e Villani fallisce una grandissima occasione in contropiede, complice l’ottima chiusura di Stabile. Al 72′ unico alleggerimento della ripresa ospite con il potente tiro di Riezzo alto di non molto. Minuto 77 ed ecco la magia che spacca il match. Touré dalla trequarti serve Cascio che, in posizione defilata all’altezza del vertice destro alto dell’area di rigore biancorossa, stoppa di petto e infila il mancino al volo sotto l’incrocio opposto, lasciando di sasso Maraglino. La reazione ospite latita e all’ottantesimo il 2001 Marzo impegna severamente l’estremo ospite dopo una grande slalom sulla destra. A chiuderla ci pensa invece ancora Cascio che, al secondo minuto di recupero, infila una magistrale punizione che vale il 2-0 conclusivo.

Domenica c’è Grottaglie-Otranto, mentre il Sava osserverà il turno di riposo.

IL TABELLINO

Otranto, stadio “Nachira”

domenica 2 maggio 2021, ore 16.30

Eccellenza/B 2020/21 – giornata 8

OTRANTO-SAVA 2-0

RETI: 77′ e 90+2′ Cascio

OTRANTO (4-3-3): Caroppo; Plevi, Nacci, Capone, Mancarella; Cisternino (54′ Cascio), Mariano, Calò; Falco (79′ Marzo), Meneses (89′ Piccinno), Villani (73′ Touré). A disp.: Cariddi, Conte, Palumbo, Angelini, Nicolazzo. All.: Manco.

SAVA (4-4-2): Maraglino; Stabile, Amaddio, D’Ambrosio, Monopoli; De Gregorio , D’Arcante, Morelli (78′ Mignognia), Birtolo (70′ Riezzo); De Luca (81′ Giammarruco), Bongermino. A disp.: Pizzi, Scatigna, Cassano, Anglani, Zaccaria, Girardi. All.: Marangio.

ARBITRO: Losapio di Molfetta (Coviello-Amatore)

NOTE: Ammoniti: Mariano, Meneses (O), Stabile, D’Arcante (S). Espulso: all’87’ Amaddio (S) per gioco violento. Rec.: pt 0′, st 4′.

