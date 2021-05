RACALE-MASSAFRA – Festival del gol al “Basurto”, è poker giallorosso

Larga vittoria del Massafra al “Basurto”. I giallorossi guidati da Pasquale D’Alena blindano il successo già alla mezzora del primo tempo, capitalizzando al meglio le occasioni costruite attraverso un gioco veloce ed efficace. Volenteroso e sfortunato il Racale che, comunque, esce dal campo a testa alta.

Il Massafra mette la freccia già all’8′ con un sinistro dal limite di Faliero che non lascia scampo a Passaseo. Lo stesso Faliero ci riprova al 19′ ma il suo diagonale non inquadra la porta. Nei padroni di casa i più attivi sono Romano e Pirretti, ma i tarantini giocano con le linee strette e si muovono in modo uniforme e organico. E al 25′ trovano il raddoppio: il Racale batte male una punizione da posizione invitante, dando spazio al contropiede ospite. La palla arriva a Vecchio che, di sinistro, firma il raddoppio. Al 34′, addirittura, il Massafra va in tripla: ancora Faliero sfrutta una corta ribattuta della difesa di casa e, con un comodo tap-in, realizza la sua personale doppietta. Il Racale è scosso ma ci prova con Buongiorno che, al 35′, scheggia il palo. Al 42′ va al tiro Pirretti, Pizzaleo risponde come può ma Buongiorno manca la deviazione vincente.

Dopo il riposo, il Racale alza la testa all’8′ con Mummolo che, servito alla perfezione da un lungo lancio di Casalino, entra in area e trafigge Pizzaleo. Ancora una traversa per i locali, con Torsello, al 13′. Al 25′ ancora Mummolo spara alto. Il neo entrato Noah si muove molto e si fa vedere al tiro in un paio di occasioni: al 20′ spara alto da ottima posizione, poi al 38′ Pizzaleo lo neutralizza respingendo il suo diagonale da corta distanza. Nel frattempo, alla mezzora, un bel colpo di testa di Parlati sfiora il palo. Il Racale continua ad attaccare e trova la rete del 2-3 sugli sviluppi di un corner, grazie ad una spaccata da corta distanza di capitan Casalino. Ma non c’è nemmeno il tempo di esultare, per i padroni di casa, che Camara, con un bel destro a mezz’altezza, firma il 2-4 finale.

Domenica: Martina-Racale, Massafra-Gallipoli.

IL TABELLINO

Racale, stadio “L. Basurto”

domenica 2 maggio 2021, ore 16.30

Eccellenza/B 2020/21 – giornata 8

ATL. RACALE-S. MASSAFRA 2-4

RETI: 8′ pt e 34′ pt Faliero (M), 25′ pt Vecchio (M), 8′ st Mummolo (R), 42′ st Casalino (R), 43′ st Camara (M)

ATL. RACALE: Passaseo, Macchia, Romano Pirretti, Casalino, Greco, Carrozza (8’ st Torsello), Aprile (14’ st Parlati), Iurato (8’ st Noah), Buongiorno (22’ st Barone), Mummolo (40’ st Botrugno). A disp. Colazzo, My, Spedicato, Panico. All. Sportillo.

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Stranieri, Cantalice, Panzarea, Macaluso, Prete, Faliero, Pinto A., Ranieri (31’ st Camara), Amodio (16’ st Pinto N.), Vecchio (39’ st Dragone). A disp. Zingrino, Bruno, Odone, Gallone, Antonicelli, Gatto. All. D’Alena.

ARBITRO: Epicoco di Brindisi.

NOTE: ammoniti Mummolo, Barone, Pirretti (R), Cantalice, Pinto N. Recupero: 0’ pt, 4’ st. Gara giocata a porte chiuse.

