VIRTUS FRANCAVILLA – Nunzella, poi poco altro: tris Palermo al “Giovanni Paolo II”

Si chiude con una sconfitta la stagione della Virtus Francavilla, infilata a domicilio dal Palermo dopo aver giocato un buon primo tempo. Ormai con la mente in vacanza, i calciatori biancazzurri, nella ripresa, sono stati sopraffatti dalla maggior qualità degli avversari (tra cui l’intramontabile Santana, in rosanero anche in Serie A e B) che, ora, nei playoff, se la vedranno col Teramo.

La squadra di Colombo parte bene e al 21′ viola la porta di Pelagotti con un piattone di Nunzella, su assist di Carella. Nemmeno il tempo di esultare, però, che i rosanero agguantano il pari con Valente, alla mezzora (errore della difesa) e poi mettono la freccia con lo stesso Valente al 42′, con un gran tiro da fuori. La terza marcatura, per il Palermo, arriva al quarto d’ora con Silipo, su servizio dell’ex Saraniti.

—

IL TABELLINO

Francavilla F.na (Br), stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 2 maggio 2021, ore 20.30

Serie C/C 2020/21 . giornata 38

VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO 1-3

RETI: 21′ pt Nunzella (VF), 30′ pt e 42′ pt Valente (P), 15′ st Silipo (P)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino – Celli (22′ st Delvino), Pambianchi, Caporale – Di Cosmo (1′ st Tchetchoua), Carella, Franco, Castorani (22′ st Calcagno), Nunzella – Maiorino (31′ st Ciccone), Vazquez (42′ st Adorante). A disp. Negro, De Luca, Miccoli, Marino, Sparandeo. All. Colombo.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti – Marong, Accardi, Lancini (41′ st Marconi) – Doda, Broh (1′ st Silipo), Luperini, De Rose, Valente (24′ st Kanoutè) – Floriano (15′ st Santana), Rauti (1′ st Saraniti). A disp. Fallani. All. Filippi.

ARBITRO: Crezini di Siena.

NOTE: ammoniti Di C osmo, Floriano, Celli. Rec. 0+3.

QUI RISULTATI, CLASSIFICA FINALE E VERDETTI

(foto: l’esultanza di Nunzella – ©Di Campi)