NARDÒ – Antico: “La vittoria con il Gragnano il momento più bello. Potrebbe essere un 2020 differente…”

La pesantissima vittoria in rimonta contro il Francavilla ha fatto calare il sipario sul 2019 del Nardò. Un anno solare non certamente semplicissimo per i granata quello che volge al termine, fatto di vicissitudini ma al netto di tutto comunque positivo, con una salvezza conquistata nella finale playout contro il Gragnano ed una fine dell’anno che ha visto il toro infilare diversi risultati utili consecutivi che hanno consentito alla squadra di mister Foglia Manzillo di rimettersi in piena corsa per una salvezza che iniziava ad essere sempre più complicata.

“Questo 2019 è stato per noi un anno solare non certamente semplice – racconta l’amministratore granata Alessio Antico -, fatto di diverse difficoltà, figlie anche della giovane età di questa società, nata da circa un anno e mezzo, che, con il passare del tempo, sta portando avanti un importante percorso di crescita. Se devo analizzare però l’intero anno solare, lo valuto comunque in maniera positiva. Lo scorso anno, nonostante una grande fatica, è arrivata la salvezza contro il Gragnano, che in fin dei conti rappresentava il nostro obiettivo principale; in questo nuovo campionato – prosegue Antico –, abbiamo palesato qualche difficoltà iniziale, ma oggi siamo in piena carreggiata per centrare quello che è stato ampiamente prospettato ad inizio stagione.

Nel passato campionato è stato commesso qualche errore di troppo, mentre ad oggi posso dire che la società sta facendo passi da gigante, dando serenità alla squadra. Sappiamo poi che nel calcio quello che conta sono i risultati, ma questi ragazzi assieme al mister stanno facendo un lavoro davvero importante, senza mai dimenticare che il Nardò è una delle rose con la media età più bassa dell’intera Serie D. Ricordo più bello del 2019? Senza dubbio la vittoria nella finale contro il Gragnano, quella per noi è stata una vera e propria liberazione, perchè ad essere sincero in un certo momento della stagione si iniziavano a vedere gli spettri della retrocessione, mentre alla fine è arrivata una salvezza che per noi importantissima”.

Un nuovo anno che non concederà tregua ai granata, impegnati nella lunga corsa per la salvezza, che ora si preannuncia ancora più complessa e ricca di ostacoli. Antico però guarda al futuro con ottimismo, aprendo un nuovo spiraglio: “L’auspicio è che il nuovo anno porti in dote la permanenza in Serie D – rimarca l’ex difensore -, poiché tutto ciò potrebbe far aprire nuovi scenari intorno al Nardò Calcio. Diversi imprenditori si sono avvicinati al nostro progetto, neretini e non, ma in piena onestà dico che nell’ultimo periodo siamo stati affiancati da uno dei maggiori imprenditori del nostro territorio, che, in caso di permanenza in categoria, sarebbe disposto ad entrare in maniera concreta al nostro fianco nella prossima stagione, provando a costruire qualcosa di più importante ancora, rispetto a quella che si è avuta nelle ultime annate, ma ripeto ad oggi – conclude -, la salvezza rappresenta qualcosa di vitale“.