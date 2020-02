NARDÒ – Antico: “Continuiamo a non guardare la classifica. Col Grumentum non sarà un’ultima spiaggia, fondamentale il sostegno dei nostri tifosi”

Si è interrotta all’undicesima partita la striscia di risultati utili consecutivi del Nardò. La formazione granata torna dalla complicata trasferta di Cerignola con zero punti, ma anche con tante convinzioni in più, vista l’ottima prova al cospetto di una delle squadra di maggiore caratura del girone H.

“A livello di prestazione – racconta Alessio Antico, a.u. del Nardò –, abbiamo dato seguito a quanto di buono fatto nelle gare precedenti. Il Cerignola a mio modo di vedere è la squadra con il miglior organico dell’intero torneo ma, nonostante ciò, i ragazzi hanno disputato un’ ottima prova. Peccato per il gol subito ad inizio ripresa, probabilmente se avessimo tenuto botta per altri dieci minuti, il risultato finale sarebbe stato diverso. Nonostante ciò – prosegue -, ora non è il momento di guardare la classifica, non lo facevamo durante la striscia positiva e non lo faremo nemmeno ora, occorre solo riprendere la marcia e mettere dentro quanti più punti possibili; questa sconfitta non cambierà nulla a livello di mentalità, anzi, dovrà essere un nuovo stimolo in vista dei prossimi impegni”.

Dopo una prima fase di campionato complessa, condita anche da uno scetticismo generale intorno a squadra e società, a Nardò sembra essere ritornato un certo entusiasmo, figlio dei risultati positivi, ma anche dell’operato extra campo del sodalizio granata: “Per noi il sostegno della nostra gente è qualcosa di fondamentale – sottolinea l’ex difensore -, questo è un progetto fondato soprattutto su questo. Sappiamo bene che nel calcio molto dipende dai risultati, ma capisco anche lo scetticismo iniziale, figlio di qualche errore commesso nel passato. Ora lotteremo fino alla fine per centrare l’obiettivo prefissato ad inizio stagione, fattore molto importante per il prosieguo di questa società”.

Domenica il Nardò ospiterà il Grumentum, in un importantissimo scontro salvezza, come confermato anche da Antico: “Non sarà certo una partita da ultima spiaggia, ma è chiaro che si tratta di un match indubbiamente importante, soprattutto perché disputato nel nostro stadio. Puntiamo tanto sul fattore casa, consapevoli di avere dalla nostra parte l’entusiasmo della piazza. Vincere per noi significherebbe tanto, sia a livello di classifica, ma anche – conclude – per quanto riguarda l’aspetto morale e mentale”.