DILETTANTI – Mercato, le nuove date per i tesseramenti 2020/21

Nel Comunicato ufficiale n. 54 sono riportate le nuove date per i tesseramenti, aggiornate dopo la sosta forzata per Covid.

Professionisti: coloro che sono tesserati in Serie A, B o C. Il primo contratto da professionista si può stipulare per quei calciatori che abbiano compiuto 19 anni nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva.

Giovani: coloro che che, al 1° gennaio dell’inizio della stagione sportiva, non hanno ancora compiuto il 16esimo anno.

Giovani dilettanti: calciatori che, dal 14° anno d’età, possono assumere con una società della Lnd il vincolo di tesseramento sino al compimento del 25° anno. Dal 18° anno, tali calciatori si definiscono “non professionisti”.

Calciatori giovani dilettanti (primo tesseramento o a seguito di svincolo=: fino al 31 maggio;

Calciatori non professionisti (primo tesseramento o a seguito di svincolo): sino alle 19 del 31 marzo;

Stipulazione rapporto professionistico di calciatori “non professionisti”: dal 4 gennaio alle ore 20 del 1° febbraio, col consenso della società di appartenenza.

Trasferimento di “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società Lnd: dal 1° dicembre 2020 alle ore 19 del 26 febbraio; tra società dilettante e professionistica: dal 4 gennaio alle ore 20 del 1° febbraio;

Trasferimento di “giovani di Serie” da professionisti a dilettanti: dal 4 gennaio alle ore 20 del 1° febbraio;

Tesseramento da parte di società dilettante di calciatori professionisti che hanno risolto il loro rapporto contrattuale: sino alle ore 19 del 26 febbraio;

Calciatori provenienti da federazione estera e al primo tesseramento, o di calciatori italiani provenienti da federazione estera: entro il 26 febbraio;

Liste di svincolo suppletive (ex art. 107 Noif, svincolo per rinuncia): dal 1° dicembre sino alle ore 19 del 7 gennaio; i tesseramenti, poi, dovranno avvenire a far data dall’8 gennaio.

Tesseramento ex art. 117 comma 5 Noif (nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione contrattuale conseguente a retrocessione dalla C alla D): dal 4 gennaio alle ore 20 del 1° febbraio, con consenso della società dilettantistica;

Svincolo per accordo (art. 108 Noif): entro 20 giorni dalla stipulazione e, comunque, entro le ore 19 del 15 giugno.

QUI il comunicato integrale