MARTINA-NARDÒ – Il Toro non muore mai: Addae strappa un pari d’oro in pieno recupero

in foto: le squadre schierate in campocopyright: Cardone

Un punto che è oro colato quello colto dal Nardò, ieri pomeriggio, sul campo del Martina. Dopo essere passati in svantaggio a fine primo tempo per via di un gol di Ganfornina, la squadra di Ragno riesce a riequilibrare le sorti dell’incontro al minuto 91 con Addae e giocando anche in inferiorità numerica gli ultimi venti minuti. Il pareggio del “Tursi” per il Nardò, allunga la serie positiva a quattro partite; il Martina, superato in classifica dall’Altamura, scende al terzo posto e perde l’occasione di avvicinarsi alla vetta, occupata dal Fasano.

Poca cronaca per due terzi di prima frazione, se non due azioni di Ganfornina, per i locali, e di Dambros, per gli ospiti, che non costituiscono grossi pericoli per i rispettivi portieri avversari. Il match si sblocca al 43′ Mancini serve Ganfornina che si accentra e lascia partire una sberla dai 25 metri che sorprende Viola per l’1-0 biancazzurro.

Nardò più battagliero nella ripresa: al 3′ Guadalupi sfiora il palo su calcio piazzato, poi, un minuto dopo, lo stesso calcia ancora in porta ma trova la pronta risposta di Figliola, che poi blocca un colpo di testa di Urquiza sugli sviluppi di un corner. Il Nardò preme ancora e va alla conclusione con Dambros, tiro rasoterra agilmente controllato dal portiere di casa. Il Toro, poi, si complica la vita da solo al 23′, quando Gennari va sotto la doccia in anticipo per doppia ammonizione: fatale un fallo su Ievolella a metà campo. Ma il copione della ripresa non cambia: sempre più aggressivo il Nardò che sfiora ancora il pari con un colpo di testa di Addae al 25′. I minuti scorrono e il punteggio non cambia, almeno sino al 46′: cross dalla destra di De Giorgi e altra inzuccata, stavolta vincente, di Addae che firma il definitivo 1-1.

Domenica prossima: Nardò-Bitonto e Altamura-Martina.

—

IL TABELLINO

Martina Franca, stadio “Tursi”

mercoledì 01.11.2023, ore 16

Serie D/H 2023/24, giornata 9

MARTINA-NARDÒ 1-1

RETI: 43′ pt Ganfornina (M), 46′ st Addae (N)

MARTINA (4-3-3): Figliola; Mancini, Rizzo, Silletti, Tuccitto (37′ st Nikolli); Virgilio, Ganfornina (31′ st Sicurella), Langone (44′ st Ancora); Ievolella (41′ st Vaticinio), Palermo, Pinto (31′ st Baglione. All. Moncelli (Pizzulli squal.).

NARDÒ (4-4-2): Viola; Urquiza (20′ st De Giorgi), Gennari, Lanzolla, Ceccarini; Ciracì (43′ st Milli), Guadalupi, Addae, Russo; Gentile (31′ st D’Anna), Dambros (47′ st Ingrosso). All. Ragno.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano.

NOTE: espulso Gennari (N) al 23′ st per doppia ammonizione.

RISULTATI E CLASSIFICA