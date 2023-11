GALLIPOLI – Montagnolo non basta: con il Rotonda arriva un pari che muove (poco) la classifica

Il Gallipoli interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive pareggiando uno a uno col Rotonda sul neutro di Ugento. Risultato che, però, allunga la serie negativa a otto partite consecutive senza vittoria. Non vince da sette turni, invece, il Rotonda, giunto nel Salento reduce dalla sconfitta casalinga contro il Santa Maria Cilento.

Gara molto tattica nella prima parte di tempo, nella quale si segnala solamente un’occasione non sfruttata da Artigas. Al 38′, però, cambia tutto: bella azione costruita da Caputo e Piscopiello, palla a Montagnolo che, a tu per tu col portiere, insacca con freddezza. La risposta dei lucani arriva subito con i tentativi, a vuoto, di Barile e Timmoneri.

Ospiti in campo con più veemenza nella ripresa ma il Gallipoli sembra poter tenere botta, almeno sino al 18′, quando Barile tira fuori il coniglio dal cilindro e batte Passaseo, riportando il risultato in parità. Ritorna in campo Oltremarini dopo l’infortunio e si mette subito in evidenza, velocizzando, di molto, la manovra offensiva giallorossa. Il Gallo va al tiro prima con Miggiano, duie volte, poi con Sansò e Piscopiello, con mira larga di pochissimo. Nel finale, Passaseo sventa la possibile beffa respingendo un colpo di testa di Alari.

Il pareggio consente al Gallipoli di agganciare il Gravina al penultimo posto. Domenica prossima, trasferta sul campo della Gelbison. Infine, ufficializzati, poco prima dellincontro, gli ingressi di Marcello Barone nei quadro societari e di Mino Manta come direttore sportivo, che ha affermato di star sondando il mercato a 360 gradi alla ricerca di qualche nuovo innesto.

IL TABELLINO

Ugento, stadio “Comunale”

mercoledì 01.11.2023, ore 14.30

Serie D/H 2023/24, giornata 9

GALLIPOLI-ROTONDA 1-1

RETI: 37′ pt Montagnolo (G), 17′ st Barile (R)

GALLIPOLI (3-5-2): Passaseo; Fruci, Benvenga, Trinchera; Piscopiello, Montagnolo, De Nova, Caputo (22′ st Sansò), Miggiano; Artigas (22′ st Oltremarini), Bacca (14′ st Nestola). All. Carrozza.

ROTONDA (4-3-3): Nije (4′ st Simeone); Bran (38′ st Cozza), Marino Gi. (4′ st Caiazzo), De Sabato, Alari; Callegari, Timmoneri, Brunet; Fernandez, Barile (31′ st Coulibaly), Seck (4′ st Kruzikas). All. Pagana.

ARBITRO: Benestante sez. Aprilia.

