SERIE D/H – Un rinvio, un posticipo e il derby Brindisi-Fasano: il programma e le designazioni della 9ª giornata

Turno spalmato su più giorni il nono del girone H di Serie D. Otto gare su nove si giocheranno domani, col nuovo orario delle 14.30; Nocerina-Casertana, invece, è stata rinviata a mercoledì 3 novembre per garantire le idonee misure di sicurezza per Salernitana-Napoli (domenica alle ore 18).

Trasferta in terra campana per il Casarano che andrà a far visita alla Mariglianese. Per i rossazzurri c’è da invertire la rotta, dopo le due sconfitte consecutive, che sono tre nelle ultime quattro partite. Sull’onda della vittoria di Gravina, il Matino si appresta a ospitare, a Parabita, il Bisceglie dell’ex Brindisi, Danilo Rufini, che, in classifica, ha solo un punto in più dei biancazzurri. Mister Branà vuole la prima vittoria sul proprio terreno che, in questa stagione, ancora manca. Mancherà, invece, la guida del neo tecnico Pasquale De Candia nella trasferta del Nardò a Cerignola. L’allenatore, infatti, è stato squalificato per due turni e salterà anche la prossima, in casa con la Mariglianese, per tornare in sella nel derby col Matino di metà novembre.

In programma c’è anche il derby tra Brindisi e Fasano: i primi sono ancora a quota zero e cercano un segno positivo dopo il cambio di allenatore; i secondi, dopo una buona striscia di risultati utili, vengono da due sconfitte consecutive. Non mancheranno, di certo, le motivazioni a entrambe le formazioni in campo al “Fanuzzi”.

Il programma completo della nona giornata con le designazioni arbitrali:

dom. ore 14.30

Bitonto-Team Altamura: Mihalache di Terni

Brindisi-Fasano: Cosseddu di Nuoro

Francavilla-Nola: Peletti di Crema

Lavello-Gravina: Palmieri di Conegliano

Rotonda-Molfetta: Manzo di Torre Annunziata

Sorrento-San Giorgio: Ceriello di Chiari

Mariglianese-Casarano: Santarossa di Pordenone

Virtus Matino-Bisceglie: Maccorin di Pordenone – a Parabita, porte chiuse

—

dom. ore 15

A. Cerignola-Nardò: Di Loreto di Terni

(Nocerina-Casertana rinviata al 3 novembre per la concomitanza di Salernitana-Napoli)

—

CLASSIFICA: Bitonto 20 – Nocerina 17 – Casertana e Lavello 16 – Francavilla 15 – A. Cerignola 14 – Molfetta 13 – Casarano 12 – Fasano 11 – Mariglianese, Bisceglie, Gravina, Sorrento e Nola 9 – V. Matino e T. Altamura 8 – Nardò 7 – Rotonda (-8) 6 – San Giorgio 4 – Brindisi 1.

(foto: il derby Brindisi-Fasano del dicembre 2019)