SERIE C/C – Sabato di campionato: c’è il big-match Bari-Catanzaro e molto altro: programma e arbitri della 12ª

Nel girone C di Serie C, la dodicesima giornata di campionato si presenta come un bivio fondamentale per la stagione. La sfida che potrebbe valere una buona fetta di campionato si giocherà alle 14 di domani pomeriggio e ad affrontarsi saranno Bari e Catanzaro. Entrambe le formazioni arrivano dalla prima battuta d’arresto subita in stagione. Sicuramente, quella che ha impressionato di più, è stata quella della compagine di Mignani, che a Francavilla ha rimediato tre gol. I galletti potevano presentarsi a questo scontro diretto con un vantaggio di sette punti sui calabresi, giacché la formazione di Calabro aveva perso sul proprio campo con il Monopoli per quattro a due. qualche ora prima che i biancorossi scendessero sul terreno della NuovaArredo Arena. La stagione è lunga ma se il Bari dovesse conquistare i tre punti, potrebbe affrontare il suo percorso in discesa.

La Virtus Francavilla incontrerà la Paganese, uscita sconfitta e malconcia dal Partenio di Avellino, settimana scorsa. Il Monopoli, dopo l’ottima prova in quel di Catanzaro, ospiterà il Monterosi, che arriva a questo impegno da due sconfitte, l’ultima rimediata con il Catania per quattro a uno. Gli etnei non giocheranno in questo weekend con la Vibonese per le avverse condizioni meteo che stanno piegando la città dell’elefantino. L’ultimo match delle 14:30 di sabato vedrà sfidarsi due compagini in piena lotta per evitare i playout, Latina e Fidelis Andria. I laziali sono in ultima posizione dopo la sconfitta di Potenza, mentre gli uomini di Ginestra hanno abbandonato proprio l’ultimo posto in griglia dopo la sorprendente vittoria ottenuta contro la Turris.

Le altre sfide del sabato inizieranno alle 17:30. Il Taranto ospiterà il Potenza, dopo l’ottimo pareggio e la buona prestazione di Foggia. I lucani distano dai ragazzi di Laterza sette punti ed occupano la sedicesima posizione. Dopo il cambio in panchina e la vittoria con il Latina, il presidente Caiata ha chiesto continuità di risultati. Il Foggia, dopo aver ottenuto due pareggi nei derby con Bari e Taranto, proverà a tornare alla vittoria con il Picerno. Mister Palo, però, dopo aver rischiato addirittura l’esonero, ha rimediato due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre gare. Per gli uomini di Zeman, perciò, non sarà semplice ottenere i tre punti. Il match tutto campano di giornata vedrà fronteggiarsi Turris e Juve Stabia. Entrambe le formazioni non vivono un periodo felice. I corallini, dopo aver iniziato bene, nelle ultime gare hanno incassato due sconfitte. Le vespe hanno ritrovato la vittoria solo nel turno precedente con il Messina dopo l’esonero di Novellino e, successivamente, del suo vice. Mister Capuano, dal suo arrivo, ha collezionato quattro punti in tre partite e domenica, in terra sicula, arriva il Campobasso. I molisani sono reduci da tre risultati utili consecutivi.

L’ultima gara in programma è il big match tra Palermo e Avellino. I rosanero potrebbero sfruttare l’incrocio tra Bari e Catanzaro per avvicinarsi pericolosamente alla vetta. Per i campani potrebbe essere l’ultima chance per rientrare nella corsa promozione.

Il programma e le designazioni della dodicesima giornata:

sab h 14:00



BARI-CATANZARO: Daniele Rutella di Enna (Severino-Massimino; IV Perenzoni)



sab h 14:30



LATINA-FIDELIS ANDRIA: Marco Emmanuele di Pisa (Lalomia-Monaco; IV Robilotta)

MONOPOLI-MONTEROSI TUSCIA: Dario Madonia di Palermo (Agostino-Galimberti; IV Lascaro)

PAGANESE-VIRTUS FRANCAVILLA: Marco Ricci di Firenze (Testi-Lenza; IV Aronne)

sab h 17:30



AZ PICERNO-FOGGIA: Antonino Costanza di Agrigento (Fine-Catallo; IV Costa)

TARANTO-POTENZA: (Paolo Bitonti di Bologna (Salama-Vettorel; IV Foresti)

TURRIS JUVE STABIA: Claudio Panettella di Gallarate (Ravera-Martinelli; IV Cherchi)

dom h 14:30

ACR MESSINA-CAMPOBASSO: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Lazzaroni-Bocca; IV Leone)

PALERMO-AVELLINO: Davide Moriconi di Roma 2 (Lattanzi-Ceolin; Longo)

Rinviata: CATANIA-VIBONESE (A causa delle avverse condizioni meteo)

CLASSIFICA: Bari 24 – Catanzaro 20 – Palermo e Monopoli 19 – Taranto, Foggia e Virtus Francavilla 17 – Turris e Avellino 16 – Catania, Campobasso e AZ Picerno 15 – Juve Stabia e Paganese 14 – Monterosi 13 – Potenza 10 – ACR Messina, Fidelis Andria 9 – Vibonese e Latina 8.