SERIE B – Il Pisa rallenta ancora ma nessuno lo prende. Dermaku-bis dopo un anno: i numeri della 10ª giornata

Terzo pareggio di fila per il Lecce che, a Brescia, spreca il vantaggio procurato da Dermaku e si fa riprendere da Bisoli a tre più recupero dalla fine. Così come successo ad Ascoli il 16 ottobre scorso, i giallorossi passano per primi in vantaggio ma poi non riescono a difenderlo o a incrementarlo e finiscono per essere raggiunti.

Anche col Como, alla seconda giornata, finì così: vantaggio di Coda, pareggio definitivo di Cerri; tralasciando la gara contro l’Alessandria, che è stata un continuo rincorrersi sino al 96′, il Lecce è passato per primo anche a Cittadella e poi è stato ripreso, sino a trovare il gol vittoria con Di Mariano. Un aspetto su cui riflettere, quello della gestione del vantaggio, che ben presente anche a mister Marco Baroni, come detto ieri sera in conferenza stampa.

Il gol di Dermaku è stato il secondo di un difensore dopo quello di Tuia contro l’Alessandria. Considerando Di Mariano e Strefezza come esterni d’attacco (sette gol in due), anche se, in fase di non possesso, i due scalano sulla linea dei centrocampisti per quello che è un ero e proprio 4-5-1, il contributo dei centrocampisti alla fase offensiva è ancora zero. E questo è un altro aspetto da evidenziare nello schema tattico studiato da Baroni.

La giornata numero 10 ha registrato le vittorie di Parma, Como, Benevento, Reggina, Spal e Cosenza che si rilanciano in classifica. Rallenta ancora il Pisa (due punti in tre partite) ma, ancora, saldamente al comando con due lunghezze su Benevento e Reggina, tre sul Brescia e quattro su Lecce e Cremonese. Dopo tre partite, ritorna a vincere il Cosenza, prossimo avversario del giallorossi al Via del Mare, lunedì pomeriggio.

In classifica marcatori, al primo posto c’è un quartetto composto da Lucca, Mulattieri, Lapadula e Galabinov. Dopo un anno esatto, Dermaku ritrova il gol in maglia giallorossa, il suo secondo in totale. L’altro lo mise a segno in Lecce-Cremonese 2-2, il 21 ottobre dello scorso anno.

La classifica marcatori aggiornata dopo 10 turni:

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Mulattieri S. (Crotone), Lapadula G. (Benevento), Galabinov A. (Reggina);

5 RETI: Corazza S. (Alessandria), Dionisi F. (Ascoli), Okwonkwo O. (Cittadella), Colombo L. (Spal), Gori G. (Cosenza);

4 RETI: Coda M. (Lecce), Di Mariano F. (Lecce), Falletti C. (Ternana), Donnarumma A. (Ternana), Vazquez F. (Parma);

3 RETI: Moreo S. (Brescia), Bajic R. (Brescia), Viviani F. (Spal), Cerri A. (Como), Strefezza G. (Lecce), Bidaoui S. (Ascoli), Gliozzi E. (Como), Baldini E. (Cittadella);

DUE RETI: Saric D. (Ascoli), Van de Looi T. (Brescia), Buonaiuto C. (Cremonese), Man D. (Parma), Jagiello F. (Brescia), Insigne R. (Benevento), Mihaila V. (Parma), Rosi A. (Perugia), Vido L. (Cremonese), Leris M. (Brescia), Sibilli G. (Pisa), Proia F. (LR Vicenza), Dany Mota (Monza), Tutino G. (Parma), Meggiorini R. (LR Vicenza), Palacio R. (Brescia), Canestrelli S. (Crotone), Tourè I. (Pisa), De Luca M. (Perugia), Bellemo A. (Como), Fagioni N. (Cremonese), Menez J. (Reggina), Tello A. (Benevento), Partipilo A. (Ternana), Charpentier G. (Frosinone), Mazzocchi S. (Ternana), Millico V. (Cosenza), Benedyczak A. (Parma), Ciofani D. (Cremonese), La Gumina A. (Como);

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K. (Lecce) e altri 93 giocatori.

(foto: K. Dermaku, archivio Coribello/SS)