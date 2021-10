LECCE – Baroni, tra rammarico e speranze: “Abbiamo ampi margini di crescita ma è un peccato per come si era messa”

C’è rammarico per come poteva andare e non è andata. Ed è il leit-motiv delle ultime partite in casa Lecce. L’analisi della gara di Brescia di mister Marco Baroni.

“Non sono d’accordo nel dire che abbiamo subito. Il Brescia ha fatto cambi importanti, noi potevamo gestire meglio alcuni palloni. Fino a un certo punto siamo stati alti e abbiamo fatto pressing e questo dovevamo fare sino al 90′, non è facile. Dobbiamo essere più bravi nella gestione e nel palleggio, abbiamo forzato troppi palloni sulla riconquista. Ho visto una buona gara di entrambe, c’è rammarico per come si era messa, dovevamo essere più attenti soprattutto nel non far liberare un uomo al cross. Potevamo portare via una vittoria importante contro una squadra importante. La prestazione, ancora una volta, è stata convincente. Stiamo crescendo e abbiamo ampi margini di miglioramento e faccio i complimenti ai miei ragazzi, sono contento. Lucioni? Speriamo sia nulla di grave. Sono contento per Dermaku, che è entrato a freddo e, al di là del gol, è un ragazzo che ci può dare una mano. Complimenti a Bleve che ha fatto una partita di personalità, che è la cosa che mi interessa di più. Sono rammaricato perché nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo sempre sbagliato qualcosa, l’ultimo assaggio, la rifinitura, il cross, la chiusura. Possiamo fare meglio nel chiudere e nel riattaccare. La B la conosco bene. Veniamo da tre pareggi, ci manca qualcosina ma a livello di prestazione sono soddisfatto. Questo è un torneo insidioso e non avevo dubbi che il Brescia fosse una delle proptagoniste, come il Pisa, la Reggina, la Cremonese. Ora sono più attento alla prestazione e i punti sono figli delle prestazioni. Così facendo, nelle ultime dieci partite, magari, riusciamo a giocarci qualcosa d’importante”.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello/SS)