VOLLEY A3/m – È l’ora del primo derby salentino: a Cutrofiano c’è Casarano-Aurispa Libellula Lecce

Domani alle 18, a Cutrofiano, si giocherà uno dei derby salentini di A3, quello tra i “padroni di casa” della Leo Shoes Casarano e l’Aurispa Libellula Lecce.

Derby, come sempre, dal grande fascino tra due società ambiziose e determinate a fare bene anche quest’anno. Entrambe arrivano da due successi ed entrambe, ovviamente, vorranno prolungare il momento positivo aggiungendo punti alla rispettiva classifica.

Una grossa mano, al Casarano, la daranno i supporter rossoazzurri che gremiranno il palasport di Cutrofiano.

Sarà anche una gara particolare per alcuni protagonisti in campo, ossia gli ex Simone Baldari (ad Alessano nel 2016/17), Federico Tommaso Ciardo (ad Alessano dal 2018/19 al 2020/21), Christian Peluso (ad Alessano nel 2017/18) e Mirko Torsello (ad Alessano dal 2014/15 al 2016/17).

“Domenica sarà una guerra. Già in amichevole ci sono stati set e partite molto tirati, quindi non bisogna mai abbassare la guardia“, ha dichiarato, a Mondoradio, il centrale di Aurispa, Graziano Maccarone.

Il derby sarà diretto dai signori Enrico Autuori e Davide Morgillo. Diretta streaming su legavolley.tv e Radio Diffusione Stereo.