ECCELLENZA/B – Due derby leccesi e tre tarantini nel calendario dell’8° turno: programma, variazioni e arbitri

Eccellenza, capitolo ottavo. Continuano a duellare Ugento e Martina, ancora a punteggio pieno e al comando della classifica del girone B. I giallorossi, domani pomeriggio, saranno di scena a Ostuni, squadra che naviga nei bassifondi della classifica e, a maggior ragione, da prendere con le dovute b. Il Martina, nel posticipo delle 15.30. ospiterà al “Tursi” il Ginosa, reduce da un pirotecnico 4-4 col Mola e, comunque, a secco di vittorie da tre turni.

Alle spalle delle due prime della classe veleggia il Sava, atteso dal difficile derby di Castellaneta. Al “Bianco” andrà in scena il classico derby dei due mari tra Gallipoli Football e DC Otranto: la squadra di Oliva non vince dalla seconda giornata; quella di Manco, invece, è in un periodo positivo: due vittorie e quattro risultati utili consecutivi.

A Manduria, i biancoverdi se la vedranno col Grottaglie, che sta vivendo giorni abbastanza complicati dopo l’addio di patron Carmelo La Volpe. Il Maglie, che sembra aver acceso i motori, sfiderà il Racale, a caccia di punti per scacciare la zona rossa della classifica. Completa il programma Mola-Massafra.

Il quadro dell’ottava giornata e le designazioni arbitrali:

dom. ore 14.30

Toma Maglie-Atl. Racale: Montanaro di Taranto

Castellaneta-Sava: Rossini di Torino

Gallipoli F.-DC Otranto: Salomone di Bari

Manduria-AEL Grottaglie: Schmid di Rovereto

Ostuni-Ugento: Raimondo di Taranto

V. Mola-S. Massafra: Colazzo di Casarano – a Castellana Grotte

—

dom. ore 15.30

Martina-Ginosa: Valentini di Brindisi

—

CLASSIFICA: Ugento e Martina 21 – Sava 15 – DC Otranto 14 – Castellaneta 11 – Ginosa 10 – Gallipoli F. e Toma Maglie 9 – S. Massafra 6 – AEL Grottaglie e Racale 5 – Ostuni e Manduria 4 – V. Mola 2.

—

GIRONE A (dom. ore 14.30): Atl. Vieste-Barletta (Laraspata di Bari), Borgorosso-CD Mola (F. Consales di Foggia), Canosa-AT San Severo (Lacerenza di Barletta), Corato-Orta Nova (a Ruvo di Puglia, Paladini di Lecce), DB Trinitapoli-Manfredonia (Re Depaolini di Legnano), Real Siti-Vigor Trani (a Stornara, Cipriani di Molfetta), UC Bisceglie-San Marco (D. Consales di Foggia).

CLASSIFICA: Barletta 21 – Corato 18 – AT San Severo 16 – CD Mola 13 – UC Bisceglie 12 – Manfredonia e DB Trinitapoli 11 – Orta Nova 10 – Atl. Vieste 8 – Real Siti 6 – San Marco e Borgorosso 5 – V. Trani 2 – Canosa 0.

(foto: Gallipoli-Otranto del 2017 – ph. Coribello)