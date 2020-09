SERIE D/H – Tutti i tabellini della prima giornata

Al via anche la Coppa Italia Promozione con le gare di andata del primo turno. I risultati: – Sp. Lucera-Sp. Apricena 1-0 (and. 1-1) Foggia Incedit-Canosa 1-3 (and. 1-0) Don Uva-N. Spinazzola 0-3 (and. 0-2) Fesca Bari-Borgorosso Molfetta 3-3 dcr (2-0, and. 0-2) FC Capurso-Bitritto Norba 0-5 (and. 1-7) Virtus Mola-R. Rutiglianese 4-0 (and. 0-0) (il derby di F….