SERIE D/H – Tutte le ufficialità del mercato 2021-22 delle salentine

Tutte le ufficialità di mercato delle compagini salentine che militeranno nel girone H del prossimo campionato di Serie D.

FASANO

Ufficialità: Ignazio Battista (a), Vincenzo Corvino (a), Ivan Gomes Forbes (c/a), Vincenzo Richella (a), Giorgio Bernardini (c), Luigi Calemme (a), Ciro Lucchese (c), Franco Gorzelewski (d), Francesco Losavio (a), Rodrigo Callegari (d), Alessio Leone (p), Dario Suma (p), Francesco Trovè (a), Papa Bamory Camara (d), Alessandro Sibilla (c), Paolo Bianco (d), Giacomo D’Addabbo (a), Emanuele Calabria (c), Stefano Taddeo (c).

Allenatore: Giuseppe Mosca (nuovo).

CASARANO

Ufficialità: Fabio Meduri (c), Niccolò Tordini (d), Marco Greco (d), Gianmarco Rizzo (d), Serafino Iannì (p), Tiziano Prinari (a), Nicolas Di Biase (c), Facundo Coria (c), Sebastian Fernando Sanchez (d), Gabriele Romano (c), Lucas Dambros (a), Ignacio Nicolas Pipistrelli (a), Emmanuele Tedesco (a), Vincenzo Patronelli (d), Mattia Coronese (d), Andrea Coli (c), Andrea Signorelli (c), Mahamadou Tounkara (c), Stephane Anoumou (a).

Allenatore: Matias Calabuig (nuovo).

BRINDISI

Ufficialità: Andrea Vignes (c), Francesco Di Pasquale (d), Alessio Esposito (c), Francesco Napolitano (a), Lorenzo Falzetta (c), Alessandro Prezzabile (c), Simone Siciliano (d), Giovanni Alfano (d), Ismail Badje (c), Angelo Capuozzo (d), Hristijan Denkovski (a), Mattia Romito (a), Christian Bocchetti (d), Nicola Garofalo (a), Hassen Rekik (c), Michele Spinelli (d).

Allenatore: Mauro Chianese (nuovo).

VIRTUS MATINO

Ufficialità: Nicolas Marin (c), Esteban Giambuzzi (c), Damian Salto (d), Franco Ruibal (c), Francesco Ancora (a), Alessandro Inguscio (a).

Allenatore: Giuseppe Branà (confermato).

NARDÒ

Ufficialità: Mattia Trinchera (d), Christian Crocifisso Cancelli (c), Roberto Palazzo (d), Christian Mariano (a), Francesco De Giorgi (d), Giacomo Mengoli (c), Giacomo Valzano (c), Filippo Petrarca (p), Marco Puntoriere (a), Diego Alfarano (d), Matias Cristaldi Valbuena (a), Vincenzo Daleno (d), Giacomo Lezzi (c), Davide Cavaliere (a), Simone Morleo (c), Kenneth Van Ransbeeck (c), Pasquale Porcaro (d).

Allenatore: Salvatore Ciullo (nuovo).