ECCELLENZA/B – Mercato: il quadro su riconferme e nuovi arrivi per la stagione 2021-22

Il punto sul mercato, sulle riconferme e sui nuovi arrivi per il girone B (ancora da ufficializzare) di Eccellenza pugliese 2021-22.

UGENTO

Ufficialità: Luca Carrozzo (d), Simone Cassano (d), Andrea Cicerello (c), Francesco De Luca (p), Massimiliano Pinto (d), Luca Gubello (d), Manuel Guinazu (d).

Allenatore: Andrea Salvadore (nuovo)

—

TOMA MAGLIE

Ufficialità: Giuseppe Negro (a), Adriano Esposito (p), Stefano Pasca (d), Matteo Cassini (d), Alessandro Villani (a), Dino Marino (c), Jeremias Flordelmundo (c), Alessandro Romano (c), Luca Politi (c), Cosimo Pasqua (c).

Allenatore: Claudio Luperto (riconfermato)

—

DC OTRANTO

Ufficialità: Francesco Mariano (d/c), Andrea Caroppo (p), Jacopo Mancarella (d), Pape Mbagnick Tourè (a), Andrea Capristo (a), Gabriele Gigante (c), Drissa Diarra (c), Sebastian Meneses (a),

Allenatore: Andrea Manco (riconfermato)

—

GALLIPOLI FOOTBALL

Ufficialità: Diego Manisi (a), Giuseppe Sindaco (a), Antonio Mangione (d), Gabriele Greco (a), Miguel Medina (a), Daniele De Leo (d), Lorenzo Santomasi (a), Samuele De Santis (p), Antonio Papallo (d), Gabriele Carrino (d), Umberto Solidoro (d), Andrea Maiolo (c), Damian Soria (c), Ayrton Hundt (d), Luigi Cortese (a), Facundo Fabiani (d), Ivan Regner (a), Juan Ignacio Lopez (a).

Allenatore: Mimmo Oliva (nuovo)

—

GROTTAGLIE

Ufficialità: Mattia Pedace (p), Francesco Gallù (c), Francesco Galeone (d), Cosimo D’Amicis (c), Gianni Venza (a), Andrea Stella (d), Gabriel Caricasulo (c), Santiago D’Imperio (a).

Allenatore: Gerardo Viscido (riconfermato)

—

SAVA

Ufficialità: Fabiano Cimino (d), Salvatore D’Arcante (c), Rocco Girardi (a), Stefano Amaddio (d), Giuseppe Aquaro (d), Gianluca Giammarruco (c), Angelo Maraglino (p), Nanni Riezzo (a), Alessio Zaccaria (c), Vincenzo Molfetta (a), Andrea Beltrame (a), Gabriele Greco (c), Jacopo Arcadio (p), Giuseppe D’Ettorre (c), Paolo Procida (a), Daniele Fabiano (d), Mattia D’Ambrosio (d), Alessandro De Gregorio (c), Samuele De Luca (c), Nicholas Caruso (a), Christian Quarta (a), Mattia Nigro (c), Luca Cantalice (d).

Allenatore: Giuseppe Passariello (riconfermato)

—

S. MASSAFRA

Ufficialità: Vincenzo Fornino (d), Marco Gallone (a), Paolo Labellarte (d), Cosimo Semeraro (d), Cosimo Solito (c), Marco Guarino (a), Mateo Neli (c), Massimo Fumarola (c), Pierluca Pizzaleo (p), Filippo Balzano (c), Loris Formuso (a), Ernesto Dispoto (d).

Allenatore: Vincenzo Pizzonia (nuovo).

—

CASTELLANETA

Ufficialità: Nicola Pinto (c), Gaetano Palmisano (c), Francesco Ranieri (a), Sebastian Lamacchia (d), Alex Odone (c), Federico Amaya (a), Mauro Pitto (d), Facundo Cascio (c), Bogdan Stauciuc (a), Cosimo Gaetano Mennella (p), Giampiero Diprizio (c), Nicola Cantalice (d), Mattia Barulli (d), Enrico Carlo Tisci (c).

Allenatore: Pasquale D’Alena (nuovo)

—

MARTINA

Ufficialità: Daniele Fruci (d), Cristiano Ancora (a), Juan Barrera (d), Leandro Teijo (c), Michele Aprile (d), Rocco Mangialardi (c), Andrea Soldano (c), Daniele Serio (a), Davide Perrini (d), , Francesco Delgado (c), Giuseppe Ardino (a), Michele Cappellari (d), Antonio Petitti (a), Luca Giancola (d), Massimiliano Maggi (p), Salvatore Monteleone (d), Lorenzo Cocozza (p), Giuseppe Calia (c), Mark Gulic (a), Antonio Cannito (c), Graziano Amatulli (c), Sebastiano Brescia (d)

Allenatore: Massimo Pizzulli (riconfermato)

—

GINOSA

Ufficialità: Marco Schina (p), Alessandro Gallitelli (p), Gabriele Fanelli (p), Miguel Romeo (c), Cosimo Facecchia (a), Pierangelo Carlucci (d), Alex Pulpito (a), Damiano Giannuzzi (c), Mario Leigh Musa (a), Tadeo Giordano (c), Daniel Ola (d), Michele Bitetti (c), Leandro Casale (c), Samuele De Carlo (c), Leonardo Guerra (c), Mattia Bruno (d), Vittorio Brunone (c), Andrea Candela (d).

Allenatore: Tony Pizzulli (riconfermato)

—

MANDURIA

Ufficialità: –

Allenatore: Gabriele Geretto (nuovo)

—

RACALE

Ufficialità: –

Allenatore: Gigi Bruno (nuovo).

(foto: Coribello-SalentoSport)