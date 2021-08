SERIE C/C – Parte oggi la stagione 2021-22. Ed è già Calabro vs Taurino. Taranto, ecco la Turris: programma e arbitri

Parte nel pomeriggio con il primo anticipo tra Paganese e Messina, il torneo di Serie C girone C 2021-22. Sono sei le compagini pugliesi ai nastri di partenza: Monopoli, Foggia, Virtus Francavilla, Fidelis Andria, Taranto e Bari.

La Virtus Francavilla di Roberto Taurino esordirà domani pomeriggio sul campo del Catanzaro dell’amico e collega Nicola Calabro, in un match dall’alto tasso di salentinità. Saranno diversi gli ex in campo: tra tutti, Federico Vazquez, alla Virtus nelle ultime due stagioni. Il Taranto di Giuseppe Laterza, invece, scenderà in campo alle 20.30 per ospitare la Turris.

La prima giornata è spalmata su tre giorni: tre match oggi, sei domani, uno lunedì, il posticipo di Potenza tra i lucani e il Bari.

Il programma e le designazioni arbitrali:

sab. h 17.30

Paganese-Messina: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Castro-Giuggioli; Zamagni)

—

sab. h 20.30

Monopoli-Catania: Claudio Petrella di Viterbo (Bonomo-Pascali; Longo)

Monterosi-Foggia: Giuseppe Collu di Cagliari (Bahri-Grasso; Acanfora)

—

dom. h 17.30

Vibonese-Az Picerno: Mattia UBaldi di Roma 1 (Cerilli-Tempestilli; Torregiani)

—

dom. h 18.30

Catanzaro-Virtus Francavilla: Daniele Virgilio di Trapani (Votta-Piedipalumbo; Leotta)

—

dom. h 20.30

Avellino-Campobasso: Mattia Caldera di Como (Catani-Zezza; Pirrotta)

Taranto-Turris: Michele Giordano di Novara (Monaco-Dell’Arciprete; Catanzaro)

F. Andria-Juve Stabia: Mario Saia di Palermo (Cataldo-Valente; Cavaliere)

Palermo-Latina: Luca Angelucci di Foligno (Torresan-Piazzini; Peletti)

—

lun. h 21

Potenza-Bari: Davide Moriconi di Roma 2 (Maninetti-Giorgi; Mirabella)

(foto: Nicola Calabro: il suo Catanzaro ospita la Virtus Francavilla)