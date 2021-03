SERIE D/H – Il turno pre-pasquale riserverà sorprese? Il programma della 24ª giornata

Prima delle feste di Pasqua, come al solito, si anticipa di qualche giorno il turno di campionato. Il girone H di serie D gioca, domani pomeriggio, ventiquattresima giornata. Fermo ancora il Nardò che probabilmente tornerà a giocare domenica 11. La gara tra i granata e il Fasano è stata rinviata per la positività di alcuni atleti granata.

La capolista Taranto ospiterà il Gravina. Gli ionici sono al primo posto, i murgiani al penultimo. Sfida che potrebbe risultare già scontata, ma questo campionato ci ha abituato a colpi di scena e quindi tutto può succedere. Torna in campo il Casarano, dopo lo stop forzato di domenica. I rossazzurri andranno sul difficile terreno dell’Altamura, raggiunto, nello scorso weekend, al 97′ dal Sorrento, con diverse recriminazioni arbitrali. La squadra di Nevio Orlandi non può sbagliare, perché il rischio che il Taranto scappi è alto.

Un po’ attardate sono Lavello, Picerno e Andria. I gialloverdi, che affronteranno il Sorrento, arrivano dalla brutta batosta di Cerignola e necessitano di riscatto, anche perché la panchina di Zeman inizia a surriscaldarsi. I rossoblù di Palo, invece, hanno risposto bene allo scorso impegno con il Molfetta e in questo turno dovranno vedersela con lo stesso Cerignola. Perciò gara alquanto complicata. L’Andria è riuscita ad acciuffare un pareggio contro la Puteolana, grazie ad un rigore al 95’, ma è ancora alla ricerca della brillantezza e spera di ritrovarla nella gara contro l’Aversa, squadra in polemica continua con la Lega. L’ultimo derby pugliese di giornata vede di fronte due squadre che arrivano entrambe da sconfitte: Molfetta-Brindisi. I biancorossi, però, stanno facendo un ottimo campionato, superando le aspettative della vigilia, e non perdono tra le mura amiche da due anni. Per la squadra di De Luca, la situazione di classifica si complica sempre di più. Il Bitonto, dopo aver ritrovato la vittoria con il Francavilla, andrà a Portici. Mentre i lucani sfideranno il fanalino di coda Puteolana.

Il programma e le designazioni della ventiquattresima giornata di campionato:

gio. ore 15

CERIGNOLA-PICERNO: Daniele Aronne di Roma 1 (De Simone-Martone)

FIDELIS ANDRIA-REAL AVERSA: Giuseppe Costa di Catanzaro (Nicosia-Mirarco)

FRANCAVILLA-PUTEOLANA: Andrea Rizzello di Casarano (Massari-Fracchiolla)

LAVELLO-SORRENTO: Martina Molinaro di Lamezia Terme (Starnini-De Gregorio)

MOLFETTA-BRINDISI: Lucio Felice Angelillo di Nola (Capasso-D’Anna)

PORTICI-BITONTO: Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia (Castagna-Laghezza)

TARANTO-GRAVINA: Alessandro Cutrufo di Catania (Montanelli-Galigani)

TEAM ALTAMURA-CASARANO: Dario Duzel di Castelfranco Veneto (Nigri-Dellasanta)

FASANO-NARDÒ Rinviata a data da destinarsi

Recuperi fissati per il 7 aprile:

Puteolana-Gravina (19esima)

Team Altamura-Molfetta (17esima)

CLASSIFICA: Taranto 45 – Casarano** 40 – Lavello* e Picerno* 37 – F. Andria 36 – Nardò** 34 – Molfetta* 33 – Bitonto* 32 – Cerignola e Sorrento 31 – T. Altamura***** 28 – Real Aversa** e Fasano 24 – Brindisi 23 – Francavilla 20 – Portici 19 – Gravina*** 17 – Puteolana** 16.